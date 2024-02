"El amor de los pollos": Hijos de Javiera Contador le dedican tierno mensaje antes de su show en Viña

La actriz recibió el apoyo de sus hijos antes de presentarse en el Festival de Viña del Mar.

Este lunes, Javiera Contador será la segunda humorista en presentarse en el Festival de Viña 2024, en una noche donde abrirá Andrea Bocelli y finalmente cerrará Miranda.

Ante la expectación por su presentación, sus hijos, Theo y Mila, le dedicaron un tierno mensaje de buenas vibras para su rutina de esta noche.

Fue a través de Instagram que la actriz compartió una postal de los pequeños, a quienes apodó “pollos”. Allí se les ve sosteniendo unas pancartas que hicieron para ella.

“Que te vaya súper súper bien. Te queremos mucho“, decía el mensaje escrito a mano por ellos mismos.

Javiera Contador y las pifias antes de Viña

Recordemos que Contador sufrió un traspié recientemente, a pocos días del festival, cuando subió a un escenario en Coihueco para probar su rutina y recibió pifias del público.

Para entonces, la humorista mencionó que había sido un momento muy difícil. “Quedé llorando y ahí uno empieza a desconfiar del material que tienes“, dijo.

Sin embargo, pocos días después reflexionó en profundidad sobre aquel tenso momento. “¿Se pasa bien? No. (…) A mí me afectó bastante, pero no para permitirme dudar de una trayectoria y de todos los shows que he hecho, que con esta rutina o variaciones de esta misma rutina han sido más de 300”.

“El primer show que hice después del Festival de Coihueco me costó caleta. Obvio, porque uno se inseguriza. Y resulta que empezó a fluir, y después de eso vinieron 10 ó 15 más y todo funcionó perfecto”, agregó.

Asimismo, concluyó que lo mejor es “seguir adelante, aceptarse quién es, con las pifias que uno tiene, con la cantidad de contradicciones que todas y todos tenemos, con la cantidad de errores que uno comete. Pero seguir adelante. Yo siento que es como, soy lo que soy, a pesar de todo. (…) En general tiene que ver con eso, aceptarse, a pesar de muchos errores. De que uno no es la persona que quisiera ser quizás”.