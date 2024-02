"Mi mamá no sabía": Kidd Voodoo revela que no le contó a su familia de su participación en Viña

El joven artista, en conversación con BioBioChile, reveló que no le contó a casi ningún integrante de su familia sobre su presentación en la Quinta Vergara.

David Leon, más conocido como Kidd Voodoo, se presentó esta noche en la obertura del Festival de Viña. El joven exponente del género urbano causó sorpresa al revelar a La Radio que no le contó a su familia que pisaría la Quinta Vergara.

“En el momento que me dijeron (la invitación a Viña), me lo guardé. No sabían mis fanáticos, mi mamá no sabía, mi familia no sabía nada, lo acaban de ver“, confesó el cantante entre risas.

“Muy pocas personas sabían que yo iba a estar acá (…); el 95% de las personas de mi familia no saben que yo iba a estar acá. De hecho, yo creo que muchos ni siquiera lo vieron, porque no les avisé“, reveló el músico.

“Me gustaría seguir haciendo cosas con Young Cister, lo admiro mucho. Me gustaría también, ojalá, en algún momento hacer algo con Los Bunkers, también los admiro mucho“, confesó David.

Sobre la invitación en sí, Kidd Voodoo expresó que fue sorpresiva, pues le había llegado tan sólo hace un par de días. “Estábamos un poco complicados con unas cositas que estamos planeando, porque justo se está lanzando mi disco en este momento”, señaló el cantante.

“Entonces, yo me empecé a preocupar porque yo de verdad quería ser parte de esto, pero no sabía cómo hacerlo, y dije ‘si vengo sin tiempo, voy a hacer una actuación mediocre’, ‘ero gracias a Dios no fue así”.

“Sólo queda lo que quedó grabado en la televisión, los nervios ya no están. Está solo como la excitación, por decir así, de que realmente sucedió (…), yo veía el Festival desde que tenía cuatro años hasta el año pasado, y nunca me pasé como el mejor pensamiento; el mejor rollo de que yo iba a ser partícipe en algún momento. Así que tenerlo ahí guardado para mi familia, para mí, para mi amigo, algo súper especial”, agregó el músico.