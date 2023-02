"Hay un grupo que se lució haciendo mierda": férrea defensa de Maca Tondreau al Festival y su marido

La periodista se emocionó al defender al equipo de trabajo del certamen encabezado por su marido Marcelo Alonso.

La periodista Macarena Tondreau se emocionó al defender a su marido Alfredo Alonso, tras las duras críticas que recibió su productora, Bizarro, encargada de la realización del Festival del Viña.

La comentarista de espectáculos realizó un Live en Instagram, donde contó cómo vivió el certamen, esta vez desde su casa, ya que no quiso asistir para no exponer a su hija al frío y cansancio.

No obstante, afirmó que sintió mucha angustia al ver todo lo que ocurría en el evento y cómo el trabajo de su esposo y colegas era cuestionado para bien y para mal.

Maca Tondreau se cuadró con la organización del Festival

Según explicó, Bizarro era la encargada de llevar a cabo las diferentes ideas y crear un consenso entre los tres grupos que formaban la organización del certamen: TVN, Canal 13 y la Municipalidad.

Por lo mismo, se trataba de una tarea ardua que se complicó aún más cuando Maná se bajó y debieron buscar un reemplazo, lo que generó muchos problemas.

“En cada crítica yo miraba las caras de los que estaban detrás del escenario, personas que durante mucho tiempo esperan ese trabajo…”, comenzó su defensa.

“Había mucha gente que decía ‘esta parrilla es como las hueas (sic), el festival es malo’ (…) Yo analizo el festival bajo mi mirada, y me gustaría que analicemos qué fue lo que no les gustó”, dijo.

“A mí lo que me da pena, y por qué me puse a llorar tan fuerte, uno puede decir (…) ‘no me gustan ciertas cosas’, pero llegar a hacer mierda a las personas que están produciendo un show porque no les gustó…”, añadió.

“Leí una cantidad de garabatos que sentí que no se merecían, porque los veía que no dormían nada. Eso es lo que me molesta”, reconoció.

“Se lucieron haciendo mierda las hueas”

La comunicadora reiteró que aprecia las opiniones diferentes, pero siempre en el marco del respeto. “Opinemos, a mí me sacaron de la televisión por dar una opinión. Cómo voy a juzgar a alguien por eso, tendría que ser muy cínica. Amo que la gente dé su opinión”, sostuvo.

“Pero hay un grupo de personas, y sí me detengo en ellos, que se lucieron haciendo mierda las hueas (sic). Y me da rabia, y me da pena, verles las caras a todos ellos sacándose la cresta, porque no todos se llenan los bolsillos de plata”, aseguró.

“¿Algunos ganas más? Sí, y la raja (por ellos); ¿algunos ganan un sueldo normal? Sí, y se sacan la cresta y aman el festival. Yo los he visto sufrir viendo cómo hacen mierda los shows”, aseguró.

Asimismo, Macarena Tondreau puso énfasis en que no se puede tratar mal a un artista o un productor porque no le gustó el resultado final.

“Hasta cuándo nos seguimos metiendo mierda, son pocos, pero puta que hacen desastres, que hacen daño. Guárdense su mierda, no es necesario. Dejen que disfrutemos el Festival”.

Finalmente, la comunicadora destacó que el certamen es uno de los pocos eventos donde Chile logra conectar, en conjunto con las Fiestas Patrias y la Teletón, que además se realizó en un momento complejo para el país, donde los incendios mantenían la angustia en las personas.

“Para mí fue un buen Festival, para mí hubo humoristas que no estaban preparados como Leila, que creo que le faltaba, para mí hubo show de artistas nuevos que fueron más lentos… hay que entender que el mundo de las redes sociales a veces nos gana a nuestra generación”, reflexionó.