Con chistes que no convencieron y escoltada por los animadores: revive la rutina de Laila Roth en Viña

Pese a que se llevó la gaviota de plata, la comediante trasandina no logró convencer al público de la Quinta Vergara con su rutina.

La última noche del Festival de Viña cerró con broche de oro con las presentaciones de Camilo y Nicki Nicole, sin embargo, uno de los momentos más complejos de esta jornada fue la rutina de la comediante Laila Roth, quien entre tímidas carcajadas logró zafar del escenario.

La humorista argentina no convenció del todo con sus chistes al público presente en la Quinta Vergara. Sin embargo, pese a que recibió tibios aplausos, el temido “Monstruo” del certamen le entregó la preciada gaviota de plata.

“Les agradezco mucho por haberme escuchado y perdón a los que no les gustó, les mando un beso igual”, expresó la trasandina al cortar su rutina, “gracias a los que sí, les agradezco muchísimo. Allá arriba, muchas gracias por haberme escuchado”, agregó.

Tras su inesperada despedida, los animadores, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, escoltaron a la humorista tras bambalinas en medio de la espontánea y solidaria reacción del público.

Durante su conferencia de prensa tras bajar del escenario, la comediante trasandina explicó: “Hubo algunos chistes que esperé que entraran mejor y no lo hicieron. Hay muchas veces en que cuando las cosas no empiezan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente. Un poco que me desconecté hasta yo de mí misma, y cómo voy a querer conectar con los demás”.

“No me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Pero estoy muy contenta con la experiencia en general”, adimitió Laila Roth tras su paso por Viña del Mar.

Aunque no consiguió la anhelaba gaviota de oro, al igual que en el público de la Quinta Vergara, los usuarios de redes sociales empatizaron la comediante y las disculpas que ofreció tras cerrar abruptamente su rutina.

