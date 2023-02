Laila Roth tras recibir pifias en Viña: "No me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos"

Luego de su presentación en Viña, la comediante Laila Roth admitió que los nervios le jugaron una mala pasada. Pese a algunas pifias, la artista se mostró agradecida por la experiencia de haberse subido a la Quinta Vergara.

“Me sentí bien, hubo momentos en que estuve más tranquila y en otros más nerviosa”, comenzó señalando en conferencia de prensa post-show la standapera trasandina.

“Por momentos me desconecté. Vi tanta gente que uno empieza a distraerse a veces”, añadió.

“Lo disfruté muchísimo. Me besé con Gonzalo y Yamila y me llevo una Gaviota, qué más quiero”, contó con una pícara sonrisa.

Si bien la argentina se llevó la gaviota de plata, lo cierto es que los nervios hicieron que poco a poco comenzara a desconectarse del público, lo que generó ciertas pifias de parte del monstruo.

A su vez, junto con destacar el apoyo que recibió de parte de mucha gente, incluyendo Natalia Valdebenito, la trasandina explicó por qué decidió cortar su show.

“Hubo algunos chistes que esperé que entraran mejor y no lo hicieron. Hay muchas veces en que cuando las cosas no empiezan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente. Un poco que me desconecté hasta yo de mí misma, y cómo voy a querer conectar con los demás”, admitió.

“No me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos”, aseguró.

“Pero estoy muy contenta con la experiencia en general”, concluyó