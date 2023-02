Pablo Chill-E confirma despido en equipo de Polimá Westcoast tras complejo show en Viña 2023

El cantante insistió en que la culpa por el mal sonido del show vino de parte del staff de Polimá. Un miembro fue despedido.

Pablo Chill-E no quedó conforme con el show que dio junto a Polimá Westcoast en Viña 2023, donde ambos interpretaron My blood. Los problemas de sonido le jugaron una mala pasada.

Minutos después del espectáculo el cantante urbano se desahogó a través de redes sociales, donde criticó al equipo de su colega.

“@richboywest eres mi amigo, te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda. No pienso mal de ti, pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme”, expresó.

Ya durante la tarde de este viernes, Pablo Chill-E publicó una nueva historia, indicando que un miembros del staff de Polimá había sido despedido.

En la instancia el músico negó que se tratara de algún tipo de censura por parte de la transmisión oficial del evento.

“Sigo aclarando que lo de ayer no fue culpa de @richboywest. Él solo quería que todos brilláramos juntos como lo hemos hecho siempre”, expresó.

“Tampoco fue culpa del Festival de Viña ni hay ningún tipo de censura. Fue netamente la ineptitud de un trabajador del Poli el cual ya despidieron. Dejen de culpar a quien no tiene la culpa, por favor”, agregó.