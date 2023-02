Pablo Chill-E dispara contra equipo de Polimá por problemas de audio en Viña: "Me silenciaron"

Mientras en vivo se oyó su parte de My Blood, por TV eso no ocurrió. Pablo Chill-E apuntó directamente contra el equipo de Polimá.

La madrugada de este viernes el rapero Pablo Chill-E disparó dardos contra el equipo de Polimá WestCoast, con quien cantó My Blood sobre la Quinta Vergara.

¿El problema? Por TV no se escuchó su parte y en vivo, en el recinto, se oyó muy bajo.

En conversación con BioBioChile, el cantante aludió a problemas con el micrófono pero “no de parte del Poli”.

“De su equipo, no sé”, agregó.

Consultado directamente por quién cree que jugó mal, Pablo Chill-E apuntó a “el equipo, obviamente. Lo silenciaron (del audio)”.

Pablo Chill-E también se quejó de esta situación vía historia de Instagram.

“Malayas ctm, me silenciaron de pana” (sic), espetó.

“@richboywest eres mi amigo, te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu

equipo es una mierda”, lanzó.

“No pienso mal de ti, pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme”, complementó.