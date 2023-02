El chiste de Belén Mora que no aplica para Mayim Bialik y otros actores que han estudiado matemáticas

En uno de sus chistes en la Quinta Vergara la humorista planteó que los actores no eran buenos en matemáticas, pero resulta que estaba equivocada.

Si bien, llovieron las críticas sobre la rutina de Belén Mora en el Festival de Viña 2023, un chiste en particular generó cuestionamientos en redes, ya que allí la “Belenaza” planteó que los actores y actrices no eran buenos en matemáticas, o no tenían conocimientos en otras materias.

“Yo soy actriz, eso significa que mi hijo es más inteligente que yo hace 8 años. Pero él no lo sabe, porque un hijo jamás puede saber que la mamá es weona (sic)”, partió la humorista.

“Y de repente lo tengo que educar y a mí no me da. Me pide ayuda para matemáticas, que voy a saber yo de matemáticas si soy actriz. O alguna vez ustedes han visto una biografía de un actor de Hollywood que diga, ‘Brad Pit nació en Los Ángeles, seco para las matemáticas’, no po”, aseguró.

Asimismo, agregó que “si yo fuera buena para las matemáticas no sería actriz, estaría comprando dólares”.

El chiste no sacó muchas risas entre el público -que ya comenzaba a pedir que la artista terminara su show-, y es que en Hollywood e incluso en Chile, son varios los actores y actrices que no solo tienen conocimientos en matemáticas, sino que también en otras ciencias.

Hollywood y la ciencia

Mayim Bialik, que además de desempeñarse en las artes escénicas, también es escritora, cantante y cuenta con unque obtuvo en la University of Southern California.

La actriz es conocida por su papel en la serie The Big Bang Theory, donde interpretó a “Amy”, una científica que termina convirtiéndose en el interés amoroso de Sheldon Cooper, el protagonista.

Otra colega que también tiene carrera en la ciencia es Lisa Kudrow, que saltó a la fama por su personaje en Friends, “Phoebe Buffay”. La actriz en la vida real es bióloga de profesión, graduada de la Universidad de Vassar (Poughkeepsie, N.Y).

Por otra parte, los hombres tampoco quedan fuera del espectro de actores que se desempeñan en las ciencias o tienen otras profesiones aparte de la actuación.

Así lo demuestra, por ejemplo, Ken Jeong, conocido por su rol en ¿Qué pasó ayer?, donde encarna al impredecible “Mr. Chow”. En la realidad es médico de profesión, graduado de la Universidad de Carolina del Norte (Chape Hill).

Un clásico también es el mismísimo “Mr Bean”, cuyo intérprete, el británico Rowen Atkinson, se graduó de Ingeniera Eléctrica, de la Universidad de Newcastle, al norte de Inglaterra.

A estas figuras internacionales se les suma también Teri Hatcher, que estudió matemáticas e ingeniería en la Universidad de Anza, en California; Ashton Kutcher, que estudió ingeniería bioquímica la Universidad de Iowa; y Natalie Portman que es titulada en psicología en Harvard.

Adicionalmente, es importante destacar a otras actrices, que si bien no son tan reconocidas en el cine, si lo son por sus carreras en la ciencia. Como por ejemplo Hedy Lamarr, la actriz austriaco-estadounidense que fue pionera en la invención de las primeras tecnologías que dieron paso al Wifi, GPS y Bluetooth que se usan hoy.

En la misma línea, también está la actriz y matemática estadounidense Danica McKellar, conocida por su papel en The Wonder Years, se licenció en matemáticas e incluso un teorema lleva su nombre. Además, publicó varios libros de estudios sobre los números y por qué son divertidos.

¿Y los chilenos?

Los actores, actrices y otros rostros televisivos de Chile tampoco quedan fuera de esta larga lista, y es que algunos habían estudiado otras carreras antes de dedicarse a la actuación o incluso dejaron las cámaras para estudiar.

Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Nataly Chylet, que si bien se desempeña como periodista, presentadora y modelo, antes del rubro del espectáculo estudió 5 años de medicina veterinaria.

Otras actrices y personalidades del espectáculo son también Marcela Vacarezza, que es psicóloga de profesión; Maite Orsini, que estudió Derecho; Kenita Larraín, ingeniera comercial; y un largo etcétera.

Mientras que entre los hombres aplican Javier Castillo, recordado de la serie juvenil BKN! y que estudió ingeniería comercial, profesión que actualmente ejerce.

Por otra parte, figuran incluso humoristas, como Pedro Ruminot, que en 2017 entró a estudiar Derecho y también Luis Slimming, que si bien ahora es comediante, fue profesor de matemáticas en el pasado.