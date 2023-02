Problemas de sonido y ¿show acortado?: así fue la trastienda de la presentación de Paloma Mami en Viña

La cantante hizo su debut en el Festival de Viña este domingo, donde fue la encargada de cerrar la primera noche. Aunque en el escenario se llevó Gaviota de Oro y Plata, lo cierto es que la trastienda del show no fue tan grata como parecía.

Aunque tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña en su debut, la trastienda tras el show de la artista chilena Paloma Mami, no fue tan amena como se vio en pantalla.

Fue a través de redes sociales que se comenzó divulgar una imagen con el supuesto setlist de la cantante, donde tenía programadas 16 canciones y dos artistas invitados, Pailita y Polimá WestCoast, sin embargo, nada de esto se vio reflejado en el show.

Por esta razón, sus fanáticos incluso supusieron que la presentación de la cantante había sido acortada a último minuto. BioBioChile habló con el equipo que acompañó a Paloma Mami en el Festival de Viña del Mar, quienes aclararon lo ocurrido.

por favor la cantidad de cosas que tenía pensado hacer paloma mami en su show pero tuvo que cortarlo por la pésima organización del festival de viña y problemas de audio LOS ODIO pic.twitter.com/BLMSWt8v6m — nicolas; (@shouldmiIa) February 20, 2023

¿Acortaron el show?

La artista subió al escenario de la Quinta cerca de las 02:40 horas del lunes y su presentación terminó a las 03:20 horas, completando así un total de 40 minutos exactos de show. La misma noche, la colombiana Karol G, cantó por una hora y treinta minutos, mientras la comediante Pamela Leiva entretuvo por casi la misma cantidad de tiempo.

Esto hizo ruido en varios fanáticos, quienes llegaron a preguntarse si el show de Paloma había sido acortado. Sobre esto, un integrante de su equipo conocedor de la situación, afirmó: “No es real la foto del setlist que anda circulando. Los minutos que nos dieron en Viña son los que nos otorgaron por contrato. Todos los shows de viña son de 40 minutos máximo y es lo que se hizo”.

Aunque admitieron que existió un retraso a la hora de salir a escena, la cual, según trascendidos, estaba programada para las 01:00 de la mañana: “Hubo un atraso obviamente en la salida a show (que) fue más tarde de lo que estaba estipulado”, agregó el equipo de Paloma.

Problemas de sonido

Los problemas de sonido fueron una constante en la presentación de la intérprete de “No te enamores de mí”, tal como quedó de manifiesto en pantalla cuando tuvo que detener el show para que arreglaran la caja de su micrófono y retorno.

“Espérate, dame un break, dame un break, permiso, un segundo, es que no escucho, por favor, es que me tiene que salir bien po”, dijo la artista sobre el escenario de Viña.

Sobre este problema, el equipo de la artista prefirió abstenerse de hacer comentarios. Sin embargo, fuentes de BioBioChile afirmaron que ni la cantante ni sus bailarinas tuvieron retorno de audio durante el show, por lo que hicieron toda la presentación sin saber qué estaba escuchándose en los parlantes de la Quinta.

La supuesta participación de Pailita y Polimá

La presencia de los artistas urbanos en el Festival de Viña se dejó sentir desde temprano aquel domingo, Pailita estaba en el público invitado por la cantante y Polimá WestCoast en su puesto como jurado, todo esto hizo presumir que los tres artistas se unirían en el escenario para interpretar el éxito “Ultra Solo”, pero esto nunca se concretó.

Esto conjugado con el supuesto corte del show hizo que muchos presumieran que la colaboración de los tres había sido cancelada a último minuto. Sin embargo, desde el equipo de Paloma negaron que esto fuera cierto.

“No es real. Ultra Solo es una canción de Polimá y es el dueño, él es el que tiene que invitarlo (a Pailita), y seguramente así va a ser, a su show. Cada dueño de su canción invita a sus featurings (colaboradores), en este caso Ultra Solo es una canción de Polimá, no de Paloma, Paloma solo participa en esa canción, entonces a ella no le corresponde invitar“, aclararon.

Por su parte, el cantante urbano aclaró en una transmisión en vivo de TikTok que nunca fue invitado a subirse al escenario de la Quinta para cantar con la artista: “Yo no tengo nada que ver, nosotros ayer fuimos a ver el festival. Yo con la Paloma no hablo desde Síntomas de Soltera, desde que salió esa canción que no hablo con ella y con nadie de su equipo de trabajo(…) A nosotros no nos invitaron a cantar” zanjó el tema.

De la misma manera, el equipo de la intérprete de “No te debí besar” aclaró que la artista no volverá a pisar la Quinta este viernes para participar en el éxito de Polimá: “Paloma se fue, no está en Chile”.

Consultados sobre las dificultades que enfrentó la artista durante su debut en la Quinta Vergara, Bizarro, la productora del Festival de Viña, se limitó a señalar que “todo es falso”, incluyendo los comentados problemas de sonido.