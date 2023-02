Luisito Comunica confiesa a qué grupos invitaría al Festival y qué le gustaría ver en Viña del Mar

Con casi 40 millones de suscriptores en YouTube, Luisito Comunica llegó a Chile para cubrir parte del Festival de Viña 2023. Consultado, mencionó que sus gustos preferidos son de la música electrónica, pero que le gustaría ver a Metallica en un futuro certamen festivalero.

Luisito Comunica, el popular youtuber mexicano, llegó nuevamente a Chile, esta vez, para cubrir el Festival de Viña del Mar 2023 y en su arribo, mencionó cuáles grupos musicales invitaría él al certamen.

Vale recordar que la presencia de Luis Arturo Villar Sudek, su verdadero nombre, en el evento, fue confirmada por la misma alcaldesa de la ‘Ciudad jardín’, Macarena Ripamoni.

Luisito Comunica y los grupos que le gustaría ver en el Festival de Viña

Este lunes, previo a la segunda noche del Festival de Viña 2023, Luisito Comunica arribó a Chile, justamente, para cubrir el evento y ojalá, según Ripamonti, para recorrer los cerros de la ciudad.

En ese sentido, según lo consignado por La Cuarta, el youtuber mexicano expresó cuáles serían los grupos musicales que le gustaría ver en el certamen festivalero.

Eso sí, declaró que no son bandas que se encuentren dentro de sus favoritas, ya que sus preferencias se inclinan hacia la música electrónica, afirmó.

“A mí me gusta la electrónica, pero hay que considerar los gustos generales. Me traería de pronto a Metallica, eso estaría bueno. ¿A quién no le gusta Metallica?”, declaró.

De igual manera, el creador de contenido dijo que traería a uno de los grupos de grunge más famosos de la historia, aunque sea algo difícil, ya que su vocalista está muerto hace más de 20 años. “Reviviría a Kurt Cobain y me traería a Nirvana”, señaló.

Le gustaría ver fútbol chileno

Luego de desembarcar en Chile, Luisito Comunica, quien venía desde un viaje de Bolivia donde estuvo cubriendo el Carnaval de Oruro, mencionó qué otras actividades le gustaría hacer en Viña del Mar.

Con casi 40 millones de seguidores en YouTube, el comunicador mencionó que le gustaría visitar el estadio de la ciudad y ojalá poder ver fútbol chileno, a pesar de que sabe que no coincidirá con ninguna fecha,

“Quiero visitar el estadio de fútbol, el Sausalito, porque me dicen que es muy bonito. Me dicen que no voy a agarrar ningún partido de fútbol, cosa que me da coraje, porque sí quería ver un partido chileno”, concluyó.