Berta Lasala responde a Daniel Fuenzalida por duras críticas a Yerko Puchento: "Ellos se lo perdieron"

La actriz no se guardó su opinión y defendió a su ex pareja de las críticas emitidas por el ex Huevo Fuenzalida. Además, respaldó la decisión tomada por Alcaíno de no presentarse en la Quinta Vergara.

Las polémicas en torno a la repentina baja del actor Daniel Alcaíno, con su personaje Yerko Puchento, del Festival de Viña continúan. Ahora la actriz Berta Lasala, ex pareja de Alcaíno, reaccionó a las críticas de Daniel Fuenzalida por la decisión del intérprete.

Todo comenzó con los cuestionamientos que el ex Huevo emitió en el matinal Mucho Gusto de Mega. “Seis días antes de la noche inaugural, un artista no se puede bajar, te toque lo que te toque, te toque la baja que te toque, te toque el público que te toque”, declaró.

El ex animador de Me Late argumentó su postura señalando que los artistas se deben al público. “Si tú eres un artista, cantante, humorista o animador, tienes que llegar a todo tipo de público”, indicó.

Tras estos comentarios, Berta Lasala ocupó las pantallas del programa Milf de TV+ para defender a su ex pareja. “Ellos se lo perdieron, por mal organizados y ordinarios”, declaró Lasala.

“Lo invitan a una fiesta con gente de su edad, y después lo mandan a una con cabros chicos. Su humor no se iba a entender, lo comprendo absolutamente”, expresó la intérprete, “¿Qué se creen? Él es muy bueno y la va a ir regio siempre”.

Vale recordar que Daniel Alcaíno optó por bajar su rutina del Festival de Viña tras la cancelación del show de la banda mexicana Maná y la incorporación de artistas juveniles como Tini Stoessel y Emilia, ambas con un público más joven.

Berta Lasala responde a Daniel Fuenzalida

La panelista de Milf también tuvo palabras para el ex Huevo por su postura crítica ante la baja de Yerko Puchonto.

“Qué ordinario lo que dijo el Huevo Fuenzalida. Dijo que se había acobardado. ¿Qué sabe él? ¿Lo conoce mucho?”, respondió Lasala.

“Decir que una persona se acobarda, es más cobarde, porque Daniel es un actor que ha demostrado con creces que no se acobarda. A él no le duele, pero a mí me pica“, puntualizó la actriz.