"Me parece inaceptable": critican a Karol G por no mencionar los 50 años del asesinato de Víctor Jara

La artista que llegó a Viña 2023 en el mejor momento de su carrera, la colombiana Karol G, presentó su gran espectáculo anoche en la Quinta Vergara. Pero, a pesar de ello, cosechó algunas críticas, como la de no mencionar la conmemoración del asesinato de Víctor Jara.

Fabiola González, conocida como “La Chinganera”, criticó que la colombiana Karol G no hiciera mención a los 50 años del asesinato en dictadura de Víctor Jara, esto en su presentación en Viña 2023.

La reggaetonera deslumbró abriendo la primera noche de festival, bajo el rótulo de la quizás única artista internacional que llegó a esta edición del certamen viñamarino en el peak de su carrera.

Su presentación fue analizada este lunes en el programa de redes sociales, La voz de los que sobran, donde “La Chinganera” emitió su opinión respecto de la presentación, que tuvo como gran invitada a la chilena Myriam Hernández y al cantante urbano local Cris MJ.

González evaluó de buena forma el espectáculo de Karol G, ya que tenía la esencia de la identidad colombiana. Sin embargo, hubo algo que a su juicio faltó en el show.

“La nota que le voy a poner, que le voy a bajar un poco. Solamente porque creo que una artista tan vigente, tan contemporánea, con tanta voz para decir tantas cosas, me parece inaceptable que no haya hecho mención a los 50 años de Víctor Jara. Yo creo que otro artista urbano lo hubiese hecho. Por ejemplo, Residente, me imagino yo que lo hubiese hecho”, expresó.

Agregó que “solo por eso, le voy a poner un 6,2… Le hubiese puesto un 7″.

El 16 de septiembre de 2023 se cumplen los 50 años del asesinato del cantautor Víctor Jara, torturado y ultimado por agentes del Estado durante los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet.