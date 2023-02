"Estoy tan arrepentido": Neme acusó desaire en la gala del Festival de Viña y "pésima organización"

El animador se desahogó en el matinal de Mega tras acudir a la Gala del Festival de Viña la noche de este viernes. Entre otras cosas, acusó mala organización y desaire de parte de la producción.

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, disparó con todo a la organización de la gala del Festival de Viña, tras acudir al evento el animador afirmó sentirse “arrepentido” de haber ido.

Fue durante el capítulo especial del programa de este sábado que el periodista dijo: “Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Karen Doggenweiler, de no haber seguido mi corazonada, de no haberte convencido yo a ti de que no teníamos que ir”.

“Algo me decía a mí que no teníamos que estar en esa alfombra roja y no me equivoqué”, agregó. “Primero la organización pésima. Llegamos y era más difícil entrar a la gala que entrar a Ucrania, con eso te digo todo. Un acceso feo, el ingreso era incómodo, muy incómodo”, reparó José Antonio Neme sobre la gala del Festival de Viña.

El periodista relató lo que vivió mientras avanzaban por la alfombra roja: “Yo veo una tarima donde está el conductor, Eduardo Fuentes, haciendo algunas entrevistas. Yo dije, nos van a saludar, nos van a dar poco tiempo porque somos del canal de la competencia”.

Sin embargo, un productor les habría dicho que salgan del lugar haciéndoles señas antes de poder acercarse. “Y me dice Karen: ¿te diste cuenta de lo que nos hicieron?, ¿te diste cuenta de la humillación de la que hemos sido objeto?“, recordó Neme ante los gestos de afirmación de Doggenweiler.

Posterior a eso, Max Luksic y los directores ejecutivos de los canales se les habrían acercado a disculparse, sin embargo, ambos decidieron retirarse del evento.