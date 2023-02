Con Gaviotas de Oro y shows recordados: los reemplazos en el Festival de Viña que fueron un éxito

Pese a que en estas últimas semanas la salida de Maná y Yerko Puchento dieron de qué hablar, existen diferentes ocasiones en donde los músicos y humoristas acabaron cancelando su show en la Quinta Vergara y sus reemplazos acabaron marcando la pauta llevándose el premio mayor.

Si bien uno de los días más comentados del Festival de Viña del Mar es el lunes 20 de febrero, día que cambió radicalmente de parrilla tras la salida de Maná y Yerko Puchento, los reemplazos no serían algo nuevo en la historia del evento viñamarino.

Y es que diferentes artistas acabaron renunciando a participar del Festival de Viña, donde sus reemplazos incluso acabaron coronándose por partida doble, siendo recordados hasta el día de hoy, como el propio Chayanne, Ricardo Arjona, Raphael y más.

Aunque muchas presentaciones se realizaron con pocos días de anticipación, todos pudieron conquistar al monstruo e incluso siguen recordando sus apariciones hasta hoy.

Raphael

Así como Tini Stoessel fue confirmada de último momento, Raphael tuvo una experiencia similar, aunque marcada por una doble cancelación y la oportunidad de presentarse al estar de gira en el país por esos mismos días.

Originalmente, se esperaba que la mexicana Lucero cerrara una de las noches del Festival de Viña de 2014, pero, luego de la polémica que provocaron una serie de imágenes donde se le ve cazando animales, la azteca decidió cancelar su presentación.

Así, en su reemplazo llegó su compatriota Alejandro Fernández. Sin embargo, el músico también tuvo que cancelar su presentación, luego de que sufriera un accidente al esquiar.

El 14 de febrero de 2014, en la absoluta antesala del Festival, fue la entonces alcaldesa, Virginia Reginato, quien confirmó a Raphael para cerrar la velada del martes 25 de febrero.

Amigos. Deseo confirmar a Raphael para el Festival de Viña del Mar 2014. Virginia Reginato #Viña2014 — Virginia Reginato (@cotyreginato) February 14, 2014

Así, el español estuvo cantando en la Quinta Vergara por casi dos horas con un repertorio de grandes éxitos y covers de canciones que hicieron populares artistas como Leonardo Favio, Salvatore Adamo y Emmanuel.

El artista acabó llevándose a casa Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.

Ricardo Arjona

En 1999 uno de los artistas con mayor número de presentaciones en el festival viñamarino, Juan Gabriel, acabó cancelando su cierre del evento por problemas entre él y la organización.

Y es que el difunto artista solicitó que su presentación no fuera retransmitida en televisión, trato con el que la producción del festival no dio su brazo a torcer.

Así, Ricardo Arjona, que abrió la noche del jueves 11, también cantó durante la sexta noche el martes 16 de febrero, cerrando con bombos y platillos el evento.

El músico no solo tuvo una presentación exitosa en la Quinta Vergara, sino que volvió a repetirse el plato con los premios al recibir la Gaviota de Oro destinada originalmente al mexicano.

Chayanne

En 2002, el británico Rod Stewart fue llamado como el gran número del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, y a pocos días de su presentación, Stewart canceló su presentación.

Si bien el artista anglo alegó motivos de salud, hecho que también lo hizo cancelar sus visitas a Perú y Argentina, el músico debió enfrentarse a una demanda de la producción, a la vez que esta buscaba un reemplazo.

Así, y bajo la idea de traer un artista popular, el mismo 22 de febrero se anunció que Chayanne volvería a cantar con el Monstruo de Viña.

El puertorriqueño se presentó el día domingo 24 de febrero repasando sus más grandes éxitos del romance y llevándose todos los premios.

Al día siguiente, llegó a satisfacer las ganas de más de sus fanáticos teniendo un doble éxito en la Quinta Vergara.

Presentaciones inesperadas: el caso de Kansas y Franz Ferdinard

Si bien la banda escocesa Franz Ferdinard no fue considerada como un reemplazo en el Festival de Viña, sí fue una suma de último minuto que sorprendió a muchos. En 2005 los nombres para el Festival de Viña prometían a grandes artistas, quienes poco a poco comenzaron a sufrir deserciones.

Simply Red y Jamiroquai optaron por renunciar al evento en diciembre de 2005 y, con la idea de poder traer nombres anglo, se anunciaron a A-ha y Journey.

Aun así, la promesa de canciones en inglés volvieron a peligrar cuando el vocalista de Journey, Steve Augeri, tuvo problemas de salud y debió cancelar su presentación a la Quinta Vergara.

Con el fin de compensar, la producción decidió añadir en su parrilla a Franz Ferdinard a inicios de febrero, esto luego de que se realizara una solicitud virtual con más de 4500 firmas donde pedían que los entonces teloneros de U2 -en la gira latinoamericana- pisaran la Quinta Vergara.

Específicamente, Journey fue reemplazado rápidamente por el grupo Kansas, quienes estaban en el ojo del huracán debido a que el público chileno solo reconocía un éxito de los artistas: Dust in The Wind.

Sin embargo, el grupo estadounidense logró la antorcha de plata en la Quinta Vergara, cerrando la noche con la ya nombrada Dust in the Wind y Carry on Wayward Son.

Por otro lado, Franz Ferdinand conquistó al Monstruo y acabó siendo uno de los conciertos más recordados del rock anglo en el Festival de Viña.

Abriendo la última noche del evento, los escoceses hicieron más de una hora de presentación, se llevaron la Gaviota de Plata y Antorchas de Oro y Plata -premios que el grupo no entendió en su inicio-, además de dejar al público con ganas de más, quienes pidieron el regreso del grupo en repetidas ocasiones sin éxito.

El grupo recuerda hasta el día de hoy su presentación en 2006, al nivel de que en 2022 la banda sorprendió a Chile con un guiño desde el otro lado del Atlántico: abriendo uno de sus shows con la recordada presentación que les hizo Sergio Lagos en el Festival.

Una noche sin humor

Hubo otro nombre que quiso cancelar con poca anticipación su participación en el Festival de Viña, esta vez en el lado del humor.

En 2010, el humorista Felo anunció que ya no se subiría a la Quinta Vergara cuando faltaban menos de dos semanas de su presentación. ¿El motivo? Inseguridad por su rutina luego de ser pifiado en el Festival de San Felipe, desatando lo que se conoce hasta hoy como su “día de furia”.

El cómico, de nombre real Rafael Verdugo, se presentó en dicho festival y se escucharon pifias que el propio cómico describió como “amargadas y resentidas”. Al salir del escenario, un reportero le preguntó respecto al disgusto del público.

“¡Cuáles pifias! ¡Fue un grupo pequeño! (…) ¡Sale de aquí, mierda! (sic)”, respondió enfurecido para entonces arrojarse contra su entrevistador sin éxito.

Felo no fue reemplazado por otro humorista, sino que por los hermanos Petrosyans, un dúo de rusos que, a través del ilusionismo, se ganaron un récord Guinness por el cambio de vestuario más rápido del mundo.

En menos de 9 minutos, los hermanos cambiaron de vestuario alrededor de 10 veces y aprovecharon de sorprender al público al cambiar de vestido a la animadora del espacio, Soledad Onetto.

Pese a que sorprendieron al público, el Festival quedó marcado por el terremoto de 2010, hecho que significó la cancelación del último día del Festival.