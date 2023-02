Vesta Lugg recordó críticas que recibió por su paso en la Gala de 2015: Fran García-Huidobro la apoyó

La cantante e influencer destacó que tras ver los comentarios, incluso no quería salir de su hogar hasta que la animadora de televisión la llamó. "Ella es como mi guía espiritual", aseguró.

Este jueves Vesta Lugg llegó hasta el matinal Mucho Gusti para hablar de los diferentes estilos que han aparecido en la alfombra roja de la gala de Viña del Mar, recordando también el bullying que recibió en su primer evento de esta índole.

Específicamente, Lugg rememoró la Gala de Viña de 2015, cuando, a sus 19 años, era parte del programa Maldita Moda. Entonces, fue blanco de diferentes memes en redes sociales por su elección de vestuario.

“Yo tenía 19 años. Estaba tan contenta con el vestido que me puse, pero salieron muchos memes en redes sociales”, lamentó de entrada.

“¿Cómo era?”, le preguntó entonces Karen Doggenweiler a su invitada.

“Era plateado, le decían el vestido jurel”, recordó la cantante.

“Me acuerdo que llegué tan emocionada a la alfombra, decía: ‘ay, me siento tan bacán, me siento como Britney Spears’. Y salí de la alfombra con una cantidad de mensajes tan, tan cargados en negatividad, odio”, lamentó.

En esa rama, aseguró que de aquel fin de semana “me acuerdo que lo pasé muy mal las 24 horas siguientes”.

Sin embargo, y en medio de su impacto por las críticas, la también influencer aseguró que recibió una llamada de la animadora y entonces conductora de Maldita Moda, Francisca García-Huidobro.

“Yo le decía: ‘no quiero salir, no quiero ir al canal, no quiero exponerme nuevamente a esto, no entiendo lo que está sucediendo’”, narró.

“Y ella me dice: ‘Vesta, te diré solo una cosa: la gala es una oportunidad para que la gente dé un mensaje y todos tenemos mensajes distintos. Y tu rol a los 19 años era dar este mensaje, tienes que sentirte orgullosa’”, afirmó.

Aquel momento no solo hizo que Lugg se sintiera mucho mejor pese a las críticas, sino que también “fue un momento tan bacán. Adoro a la Fran, es como mi guía espiritual en este camino. Su forma de ver esa gala me cambió por completo”.