Paty Maldonado responde a insultos de Diego Urrutia en video viral: "Me cago en tu discurso"

Un antiguo video del tiktoker donde insultaba a Patricia Maldonado se viralizó en redes sociales esta semana, a pocos días de su debut en Viña.

Esta semana y tras conocerse que el tiktoker Diego Urrutia debutará en el Festival de Viña como humorista, internautas sacaron a la luz un antiguo video del joven donde se refiere con insultos a Paty Maldonado, quien no tardó en responder a sus dichos.

Fue en un tiktok de 2020 cuando Urrutia cambió la letra de una canción popular en ese entonces por insultos hacia Maldonado, señalando en particular sentir odio hacia ella y lanzando despectivos comentarios. Si bien en el momento el video pasó desapercibido, ahora causó gran revuelo.

“¿Ustedes también cambian la letra de las canciones?”, comenzó el tiktoker. “Andamo’ ruleta en una camioneta, con la vieja mierdera (sic) que tiene la media jeta, Maldonado, Maldonado, Maldonado, now, now. Vieja culia (sic), vieja culia (sic), te odio, vieja de mierda (sic), muérete, muérete“, expresó después.

Por si no lo han visto, el hermoso video de Diego Urrutia contra la momia Patricia Maldonado 🤣 pic.twitter.com/O2esqHyQzH — Cola cuarentón (@ColaCuarenton) February 16, 2023

Paty Maldonado responde a Diego Urrutia

El viral que causó opiniones divididas no tardó en llegar a manos de Patricia Maldonado, que lo comentó en el último capítulo de “Las Indomables” que se emitió la tarde de este jueves.

“Me da risa que un chiquillo joven ocupe su tiempo, su creatividad… Yo no perdería el tiempo en escribir algo en contra de alguien… Yo no pierdo ni un segundo de mi vida. Hay gente que no me interesa”, señaló.

Asimismo, planteó que ella “no escribiría, por ejemplo, una canción en contra de Guillermo Teillier, que me cae como las pelotas (…) Tengo tantas cosas por hacer en mi vida”.

Además, cuestionó el uso que le dio Diego Urrutia a su plataforma: “¿Cómo puede una persona que está en la mejor etapa de su vida perder el tiempo odiando a alguien? ¡Si le quedan tantos años todavía para hacerse problema”.

Incluso Maldonado apuntó a que debido a este viral, Urrutia habría alcanzado más popularidad “me tiene que agradecer, porque gracias a mí, hoy está en primera línea“, sentenció.

Para finalizar, comentó que el chiste del video sería “una cosa muy rara, que no pega ni junta, no rima” y también se dio el tiempo de escribirle una respuesta que leyó durante el programa en vivo, la cual señaló estaba mucho mejor que las palabras del joven.

“Aprende a escribir culiao (sic), soy julero aweonao (sic), me cago en tu discurso, aweonao, aweonao, aweonao (sic)“, rimó.

A pesar de este cruce, también reconoció que era probable que a Diego Urrutia no le fuera mal en la Quinta Vergara, puesto que la noche en la que se presentará será principalmente dedicada a un público joven.