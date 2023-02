Imitador Felipe Parra descarta ir a Viña 2023 en reemplazo de Yerko Puchento: "Riesgo es muy grande"

El imitador, que ha tenido pasos por la TV, aseguró que: "creo que hay que ir paso a paso", descartando su llegada a Viña.

El pasado lunes Viña 2023 vivió dos golpes bastante duros, con las renuncias de Daniel Alcaíno al show principal y Mauricio Correa a la producción ejecutiva. Recientemente, el imitador Felipe Parra descartó subir a la Quinta Vergara.

El joven, oriundo de Lota, había sonado fuerte como carta para reemplazar a Yerko Puchento la noche del lunes 20 de febrero, pero aquello no sucederá.

EL artista publicó una declaración en su cuenta de Instagram, donde indicó que lo habían llamado desde la organización, pero junto a su equipo definieron no ir.

“La llamada vino por parte de alguien que lleva artistas al Festival y me consultó si yo me sentía capacitado para estar ahí”, indicó.

Decisión de Felipe Parra

“Consulté con mi equipo y llegamos a la conclusión de que no. No sentimos que sea el momento, no por un tema de que no crea en el talento que tengo, sino que creo que hay que ir paso a paso”, agregó.

Asimismo, el joven confesó que la situación sería sumamente riesgosa para él, teniendo en cuenta que la presentación sería en apenas una semana.

“Se va a dar en otra instancia. El riesgo es muy grande, habría muy grande, en apenas una semana. Yo al menos me siento me siento tranquilo con cómo estoy llevando mi carrera”, concluyó.

Hay que señalar que, el lunes, Alcaíno reconoció su disconformidad con el día de su presentación, teniendo en cuenta que también estarían las cantantes Tini y Emilia.