"Fueron muchas mujeres maltratadas": Daniella Chávez arremete contra Yerko Puchento tras cancelar Viña

La modelo recordó el episodio que sufrió en 2018 con el cómico, cuando Yerko Puchento realizó una serie de bromas ofensivas en contra de Chávez.

A través de Twitter, la modelo Daniella Chávez celebró la salida del actor Daniel Alcaíno del Festival de Viña del Mar, recordando la polémica que protagonizó con Yerko Puchento en 2018, apuntando que era “cobarde como todo maltratador de mujeres”.

Poco después de que se anunciara su baja del evento Viñamarino, Chávez escribió: “Yerko Puchento, cobarde como todo maltratador de mujeres. Arrancó del Festival de Viña, (porque) era mucho Premio para él”.

Asimismo, aseguró que “fui la última víctima en Vértigo y la que lo saco de pantalla con mi denuncia con Diputados. Además de confrontarlo en VIVO y se le cayó la cara al cobarde”.

Respondiendo a su propia publicación, aseguró que “fueron muchas mujeres maltratadas, pero ninguna alzó la voz”. “Fui la que lo enfrentó en vivo y luego lo denuncia. Ahora veo que vuelve arrancar, esta Vez del Festival de Viña”, añadió.

“Daniel Alcaíno da vergüenza y sus excusas más aún! Yerko Cobarde Puchento”, añadió minutos después.

La polémica que tuvo Daniella Chávez y Yerko Puchento

La enemistad entre Chávez y el cómico Yerko Puchento inició en 2018, cuando la modelo fue invitada al programa Vértigo.

“¿Daniela tiene millones de seguidores en Instagram por lo talentosa o por ser calienta sopa?”, fue uno de los primeros momentos que pasó la modelo en el espacio, en la sección de “La Pregunta del Pueblo”.

Sin embargo, cuando apareció Yerko Puchento todo tuvo un tono más hostil, en especial cuando la llamó “Carlina”, en alusión a “La Tía Carlina”, un famoso burdel santiaguino de los años 50 y 70.

“Yerko, es Daniella Karina, no Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente”, le respondió.

Asimismo, tras salir del espacio, Chávez se desahogó en Twitter. “Me voy con mucha pena y lo que más da pena, es que después de un acto cobarde de Yerko nadie dijo nada, Martín Cárcamo se reía y Diana Plop”, acusó.

También hizo referencia a que en el set “había tres mujeres y ninguna dijo algo, así es fácil pisotear a las mujeres! ¡Después sale con el discurso pro mujer, nefasto!”.

Al día siguiente, aseguró además que durante el programa “no paraba de tiritar”.

“Estaba nerviosa y sigo muy nerviosa. Me siento dolida con Yerko, Diana y Martín. Yerko me trató de prostituta y caliente. Nadie dijo nada y había tres mujeres en el set. Se llenan la boca con discursos y nadie dijo algo”, manifestó.