Sin Reina, shows "en blanco" y muchas dudas: la compleja previa de Viña 2023 a 10 días del festival

Por lejos, la previa de la versión número 62 del Festival de Viña de Mar está siendo una de las más complicadas que recuerde el evento. Tras la cancelación del show de Maná, y a 10 días de su realización, aún faltan por confirmar 3 números de la parrilla de artistas (entre ellos, un número "principal"), mientras que la elección de la "Reina y Rey de Viña" aún es una incógnita, tal como la programación de los humoristas. A esto, se suma el retorno de Tonka Tomicic tras el "Caso Relojes".

Se cae Maná a dos semanas de Viña 2023

A dos semanas de la noche inaugural, los organizadores confirmaron el martes pasado la cancelación de la visita de Maná a causa de una lesión de su vocalista. La noticia encendió las alarmas en TVN, Canal 13 y Bizarro, productora a cargo de la contratación de artistas.

Tras la caída de los aztecas, la noche del 20 de febrero, la segunda del certamen, quedó completamente en blanco: sin artistas ni humorista ratificado. Entre los posibles nombres para el cartel, destacan Romeo Santos, Beto Cuevas y Américo, siendo estos últimos los que corren con ventaja.

No hay programación de humoristas

A pesar de que el grupo de comediantes que enfrentará al “Monstruo” ya está definido (Yerko Puchento, Fabrizio Copano, Belén Mora, la argentina Laila Roth, Pamela Leiva y Rodrigo Villegas), aún es un misterio el día en que se presentará cada uno en la Quinta Vergara.

De acuerdo a un trascendido de María Luisa Godoy, animadora de Viña junto a Martín Cárcamo, Leiva se presentaría en la primera noche. Alcaíno, por su parte, también reveló (con o sin querer, no queda claro) cuál sería su día asignado: justamente el polémico lunes 20 de febrero, el “día en blanco”.

Exilio y retorno de la Orquesta Festival

Luego que el fin de semana se confirmara que la orquesta del Festival de Viña no estaría presente en la Quinta Vergara por primera vez en 6 décadas, los organizadores recularon y reformularon la nueva escenografía que tendrá el evento.

“Tras diversas reuniones con los actores ligados a la realización del evento, se ha logrado hacer los cambios y ajustes para la presentación en vivo de la orquesta del LXII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”, puntualizaron esta semana desde producción.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, valoró la reconsideración, describiéndola como “como un acto de profundo respeto a la música chilena”.

Preocupación por estado de Alejandro Fernández

Una de las recientes presentaciones del cantante Alejandro Fernández en la ciudad de León, México, causó preocupación entre los fans del mexicano. En el show, al “Potrillo” se le vio ido, hiperventilado, carente de motricidad fina y desprolijo en sus movimientos, levantando suspicacias sobre un eventual estado de ebriedad.

Esta no es la primera vez que Fernández se deja ver en ese estado, por lo que la incertidumbre sobre su participación en Viña 2023 no es del todo descabellada.

El hijo del icónico Vicente Fernández se presentará la noche del martes 21 de febrero, la tercera del festival.

¿No más Reina de Viña?

A 10 días del certamen, ya se da por lapidada la “tradicional” elección de la Reina y Rey de Viña del Mar. De acuerdo al periodista Sergio Marabolí, exdirector de La Cuarta e histórico organizador del concurso, ya estaría cerrada la puerta para realizar el certamen al no contar con el apoyo de la alcaldesa Ripamonti.

En conversación con BioBioChile, el actual director de La Hora aseguró que dicha competencia “que hicimos por mucho tiempo cuando estaba con el diario La Cuarta, la alcaldesa no quiere hacerlo, no se va a hacer”.

“No está en duda. Es un hecho que no corre. Ella (Ripamonti) dijo que los reyes de Viña no se van a hacer, no con el apoyo de ella. Pero sí tengo información de que se está haciendo algo alternativo”, aseguró sobre un posible esfuerzo regional por levantar una elección paralela.

Asimismo, aseguró que la jefa comunal estaría en contra de la tradicional elección “por un tema de feminismo, de cosificación a la mujer, que creo que es un tema súper válido, pero por lo que yo tengo entendido, la gente quiere hacerlo”.

La “Noche Cero” de Tonka Tomicic

Siguiendo las directrices anteriores, desde el municipio también hubo resquemores sobre la célebre “Gala de Viña”, uno de los programas más vistos de la TV abierta en cada recuento anual de rating y audiencias.

En su reemplazo, se optó por la “Noche Cero, la nueva gala del festival”, evento que será transmitido en vivo y en directo por Canal 13 y TVN el viernes 17 de febrero en horario prime. Con animación de Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes, esta será la primera reaparición pública de la animadora tras las últimas diligencias del “Caso Relojes”.

De acuerdo a un comunicado de Canal 13, la cita en la Plaza Colombia de la “Ciudad Jardín” reunirá a diversas figuras del espectáculo “y del ambiente vinculado al festival, en un evento que conectará con la naturaleza y los elementos de una ciudad como Viña del Mar: aire, agua y tierra serán la inspiración para que los asistentes armen su look, invitando así a jugarse con materiales sostenibles y amigables con el medio ambiente”.

Presión por los incendios

El inevitable tinte festivo y frívolo del Festival de Viña -presente en sus seis décadas de historia, no solo en nuestros días- llevó a algunos (los más moderados) a impulsar vía redes sociales una reformulación del evento, primero a raíz de los incendios de diciembre en Viña del Mar y ahora por las llamas que avanzan por el sur de Chile.

Con operaciones bomberiles en curso, toques de queda y evacuaciones permanentes, la idea (aunque reducida a redes sociales) ha encontrado adeptos, mientras que los más radicales esbozan de frentón una cancelación para reunir fondos.

De todos modos, la coyuntura se hará un factor determinante del próximo Festival de Viña del Mar, el primero bajo la administración Ripamonti, que este 2023 ha sufrido una de las previas más tensas, polémicas y difíciles de su historia.