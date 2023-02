Raquel Castillo lanzará su candidatura a reina de Viña en Antofagasta: promete ayuda a damnificados

La mujer conocida por su aparición en diferentes programas de talento aseguró que la idea de postularse fue el consejo de un amigo. Entre sus planes, se encuentran poner una fundación.

Raquel Castillo, conocida por ser “la mujer de las cinco mil imitaciones”, anunció su candidatura a reina del Festival de Viña del Mar 2023, apuntando que, en caso de ganar, todo irá en pos de los damnificados de los incendios que arremeten al país.

De acuerdo a El Diario de Antofagasta, la mujer, que se hizo conocida al participar en el extinto programa Factor X, realizará el lanzamiento oficial de su candidatura el sábado 11 de febrero a las 22 horas en un pub de Antofagasta.

Asimismo, hizo un llamado mineras y políticos para ayudar a las personas víctimas de las llamas, a la vez que prometió que “todo lo que gane yo va a ir en ayuda a los damnificados, a todos quienes se les han incendiado sus casas y terrenos”.

En conversación con Página 7, Castillo aseguró que “un amigo me dijo que me postulara, que iba a ser entretenido”.

“Siento que hay que ponerle ganas, siempre la tercera es la vencida. Da lo mismo lo que piensen los demás”, mencionó quien también postuló a Talento Chileno y Yo Soy.

Las propuestas de Raquel Castillo para ser reina de Viña

En caso de ganar, Castillo apuntó que “voy a poner una fundación, y como tengo el canal de YouTube y mi programa radial, yo creo que nunca está de más”, asegurando que se enfocará en llegar a canales o radios de localidades con escasos recursos.

Al ser consultada respecto a sus contrincantes, Castillo aseveró que “me da lo mismo quién quede o quién gane, creo que no voy con esa mentalidad”.

Ante la propuesta del “piscinazo”, Castillo confesó no saber nadar. “Me he ahogado en el mar y en el río de la región de Valparaíso. He tenido amargas experiencias, pero sí, no está de más intentarlo”, dijo.

Es por eso que “buscaría otra forma de llamar la atención. Además, lo que aquí interesa es cumplir las metas y cumplir lo que el público anhela”.