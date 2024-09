Esapekka Lappi busca redimirse tras caótico accidente en pasado WRC en Chile : "Tengo sed de revancha"

La fiesta del Rally mundial aterrizó en Chile para traer la onceava fecha del Campeonato hasta los senderos forestales del sur del país, donde ya se ha corrido el Shakedown y que ha quedado en manos del brillante Esapekka Lappi del Team Hyundai.

El finlandés brilló en el tramo Conuco en los primeros kilómetros de competencia en la nueva edición que se está disputando en Chile y tras su espectacular registro de 3:14.8, charló con BBCL para entregar detalles de su primera navegación.

En sus palabras, Esapekka Lappi, quien tuvo un accidente que lo sacó de la competencia en el 2023 detalló que “tengo un poco de sed de revancha por como terminó todo muy rápido el año pasado. Es por eso que este año quiero terminarlo de la mejor manera”.

“A pesar de ganar el Shakedown, no va bien, pero quizás sea representativo para lo que se correrá el sábado y el domingo, pero no para mañana”, indicó.

Posteriormente, charló del pronóstico para su participación en el WRC Chile Bio Bio 2024, en donde aseguró que “siempre queremos tener éxito, en cada una de las fechas y acá también”.

“La primera vez que competí acá fue hace 6 años, así que será mi tercera vez corriendo en estos senderos. Espero que esta vez sea bueno, muy bueno”, resumió el brillante piloto finlandés.

Por otra parte, reveló que “algunos conductores el año pasado cometieron muchos errores en escoger neumáticos, pero ahora he notado que cada uno es consiente de eso, por lo que será un Rally complicado”.

“Probablemente veamos algunas diferencias en la elección de neumáticos, pero eso sirve para darle más sabor a las cosas”, finalizó.

Por ahora, no se correrá más durante esta jornada, ya que a contar de las 17:30 horas, los pilotos se ubicarán en un sector de la plaza Independencia de Concepción para firmar autógrafos, para posteriormente dar paso a la Largada Protocolar que será a contar de las 18:30 horas en un sector de la mencionada ubicación.

