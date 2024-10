Javi Román y los días tras accidente en WRC Chile: "Es parte del juego, yo ahora tengo que descansar"

En el cierre del WRC Rally Chile Biobío 2024, que se llevó a cabo el domingo 29 de septiembre, generó preocupación el accidente que sufrió el binomio de Point Cola Racing, Martín Scuncio y Javiera Román, en el último tramo de Laraquete 2.

Su vehículo volcó justamente en el mencionado sector, causando el abandono de ambos en la competencia. Sin embargo, lo que quedó en la retina fue ver a piloto y navegante llegando en ambulancia hasta el Parque de Asistencia del Casino Marina del Sol, cosa que, afortunadamente, fue menos grave de lo que se pensó.

“El golpe sinceramente fue satánico, pero, los dos salimos caminando del auto. Estuvimos atrapados un ratito y salimos al tiro después y obviamente todo lo que vino, fue más que nada por un tema de protocolo de seguridad que funcionó súper bien. En ambulancia nos llevaron para revisión, chequeo médico y estamos perfectos”, comentó la penquista.

Consultada sobre el instante previo al choque, Román recordó: “Veníamos bien fuerte y había una cosita de barro que no sacó y pasamos de largo y tocamos, pero lamentablemente, como digo, es parte de lo bueno, de lo malo, es parte del juego. Lo importante es que los dos estábamos bien. En ningún momento perdimos la conciencia, pudimos salir del auto los dos por nuestros medios y el sistema de seguridad funcionó perfecto”.

Javiera Román: “Yo ahora tengo que descansar”

Bien sabe la referente local del motorsport que vienen desafíos por delante, aunque para ella, primero, está su salud.

“A veces toca bailar con la fea, es parte del juego. No es algo que nos derrote. Yo ahora tengo que descansar, había personas que se burlaban y no me parece correcto, uno no desea que a alguien le pasen estas cosas”, comentó.

Por último, Román agradeció a su equipo por preparar el Škoda Fabia RS Rally2 que compitió en la fecha mundialista y recalcó que lo fundamental, es el bienestar propio y el de Martín Scuncio.

“No me genera ninguna aflicción el accidente que fue muy fuerte, de 18G. Es muy bueno que podamos decir que los dos estamos completos”, sentenció.