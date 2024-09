Querella, psicólogos y apoyo de hinchas: Scuncio y Román se alistan para WRC tras peligroso accidente

El 11 de agosto de 2024 es una fecha que, seguramente, Martín Scuncio y Javiera Román tienen aún grabada en la memoria. Ese día, mientras el binomio disputaba la jornada del RallyMobil en Quillón, región del Ñuble, su coche se incendió en plena competencia durante uno de los últimos tramos.

De milagro, piloto y navegante lograron escapar sanos y salvos del lugar. Esto, según explicaron los deportistas, aun cuando el evento continuó con su normal desarrollo arriesgando su vida, acusando fallas en los protocolos de seguridad del certamen.

Si bien Felipe Horta, productor de la cita, aseguró en su momento a BioBioChile que “siempre hemos aplicado un fiel cumplimiento de todos los procedimientos y protocolo que corresponde a este a eventos de este tipo”, la dupla decidió presentar una querella criminal contra Copec RallyMobil y la Federación de Automovilismo de Chile, denunciando demora en la asistencia para ambos.

Pese a la peligrosa experiencia vivida, Scuncio y Román, del equipo Point Cola, ya están inscritos para la fecha del WRC en Chile que se disputará en el Bío Bío a fines de mes. Todo mientras el trámite en tribunales sigue avanzando.

La dupla penquista no se iba a perder la oportunidad de correr ‘en casa’, sobre todo luego del enorme respaldo recibido por la pérdida del coche y riesgoso momento sufrido. Además, en conversación con BBCL, argumentan que el hecho que esté la FIA detrás de la seguridad en esta ocasión, para ellos, “cambia las cosas”.

Martín Scuncio: “Uno tiene que reforzarse mentalmente después del trauma”

El piloto Martín Scuncio reconoce que tiene una deuda pendiente con sus fanáticos y compañera: intentar terminar una fecha de WRC en nuestro país. “Como dicen por ahí, la tercera es la vencida”, expresa.

Al ser consultado por la preparación para el Mundial, Scuncio remarca que, tras el problema en Quillón, ha debido acudir al psicólogo. “Sí, es así. Uno tiene que reforzar mentalmente porque después del trauma que uno vive tiene que buscar alguna manera de poder sobrepasarlo, sobrellevarlo y superarlo para poder subirte al auto”.

“Lo otro que siempre he pensado es que cuando uno tiene un accidente lo primero que tiene que hacer es tratar de subir al auto lo antes posible, porque así se te va el miedo”, agregó.

Scuncio admite que el regreso puede ser complicado. “Obviamente, he estado reforzando la mente porque los primeros kilómetros arriba el auto van a ser un poco con miedo, porque no sabemos lo que va a pasar”.

“Pero sabemos que acá las medidas de seguridad se cumplen porque hay un sistema de seguridad que funciona, entonces obviamente por ese lado estamos tranquilos que va a funcionar todo bien en caso de que pueda pasar algo a nosotros o algún compañero”.

“Uno trata siempre de levantarse de las cosas malas que le pasan, que a veces no son culpa de uno, pero ahí vamos a estar dándolo todo”, acotó.

Javiera Román: “A nosotros nadie nos va a hundir”

Tras el infortunio en los caminos de Quillón, Javiera Román también decidió alistarse con terapias con una psicóloga para ‘desbloquear’ el accideente y enfocarse en lo que viene. La navegante confirma a este medio que vivió una crisis de angustia “por el abandono”.

Eso sí, confía en que el WRC no ocurrirá nada similar. “Si bien la última experiencia que tuvimos fue horrible ya que el campeonato nacional no cumplía con los sistemas básicos de seguridad y no se cumplieron los protocolos de seguridad, pero sabemos que el Mundial de Rally viene fiscalizado bajo otras autoridades. Todo va a estar en orden, se va a cumplir y eso nos da una tranquilidad”.

“La suerte que Martín decidió que íbamos a poder correr, así que emocionados, porque obviamente es en nuestra casa. Felices de poder ir a correr de nuevo y demostrar que a nosotros nadie nos va a hundir”, añadió, profundizando que “después, estas cosas al final solamente nos hace volver más fuerte”.

De cara a lo que viene, Román aseguró que “vamos a ir a darlo todo en la ruta, vamos a salir a fondo y por supuesto a dar lo mejor de nosotros para poder tener el mejor resultado posible. Esperamos el apoyo de todos”.

Consignar que la fecha del Campeonato Mundial en Chile se disputará del jueves 26 al domingo 29 de septiembre con la región del Bío Bío como epicentro. El Parque de Asistencia estará junto Casino Marina del Sol y la largada protocolar será en Plaza de la Independencia de Concepción.