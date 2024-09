WRC Grecia: Neuville se adjudica el liderato del Rally Acrópolis en accidentada jornada sabatina

El líder del World Rally Championship (WRC), el belga Thierry Neuville (Hyundai i20), se ha situado en el liderato del Rally Acrópolis en Grecia, décima prueba puntuable, y llega a la tercera y última jornada con una ventaja de 54.9 sobre el segundo clasificado, su compañero de equipo el español Dani Sordo, que llegó a liderar la carrera.

Con el resultado parcial del sábado, Neuville ha aumentado en tres puntos más su renta al frente del campeonato sobre Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing), ocho veces campeón del mundo y que ahora, a falta de la jornada final en Grecia, está a 32 puntos, cinco más de como empezó (-27).

Cuarto a 3:30.5 minutos de Neuville marcha el estonio Ott Tänak (Hyundai i20), campeón en 2019 y que ahora está a 49 puntos de éste en la general del Mundial, en el que es tercero y perseguido por los pinchazos.

Neuville ha corrido en Grecia en cinco ocasiones y cuenta con una victoria, en 2022. Ahora está cerca de la segunda.

El belga ha liderado el campeonato 2024 desde la primera carrera, el Rally de Montecarlo, y sigue centrado en asegurar el que sería su primer título después de ser subcampeón en cinco ocasiones.

Dani Sordo, por su parte, se puso primero tras la primera especial del día y se mantuvo en cabeza tras la segunda, pero luego cedió el mando a Neuville al acabar el tramo con un neumático muy dañado.

Este sábado tuvo que retirarse del WRC Grecia el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), cuarto en el Mundial de pilotos. Dejó la carrera en la penúltima especial del día.

Cabe señalar que la carrera acaba este domingo con la disputa de tres tramos.

