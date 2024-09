Ott Tänak se hace con el liderato del WRC Grecia tras primera jornada del Rally Acrópolis

El estonio Ott Tänak (Hyundai) es el primer líder del WRC de Grecia, el icónico Rally Acrópolis, disputada la primera etapa, dividida en seis tramos cronometrados y tras los que uno de sus compañeros, el español Dani Sordo, se sitúa segundo.

Tänak, campeón del mundo en 2019, comanda la general en Grecia por delante de otros dos pilotos del equipo Hyundai: Dani Sordo, segundo a 21.8 segundos; y el belga Thierry Neuville, líder del Mundial y tercero a 45.2.

En su tercer rally mundialista del año, Dani Sordo, tercero en las dos últimas ediciones del Acrópolis, se ha colocado segundo en la general a algo más de veinte segundos de Tänak.

Cuarto, a 1:42.2 minutos, se sitúa el ocho veces campeón francés Sébastien Ogier (Toyota), que fue líder del rally alternándose con el estonio, hasta que en el último tramo del día cedió más de un minuto y medio tras romperse el turbo de su coche.

El británico Elfyn Evans (Toyota), uno de los rivales de Neuville en la lucha por el campeonato, se vio obligado a parar en el primer tramo para cambiar una rueda de su Toyota GR Yaris.

Después, unos problemas con el turbo en el segundo, les hicieron perder más tiempo hasta acabar el día octavo a 9:55.5 minutos.

La dura primera jornada obligó a abandonar al japonés Takamoto Katsuta (Toyota) y al francés Adrien Fourmaux (Ford). Ambos sufrieron averías en la transmisión de sus coches.

Vale recordar que el WRC Grecia es la décima fecha del Mundial de Rally y la última antes del WRC Chile (26 al 29 de septiembre).

Meet our overnight leaders after an epic Friday 👏#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/JBsgye0DuT

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 6, 2024