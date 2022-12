Video muestra a hincha mexicano pidiendo disculpas a esposa de Messi por críticas al crack argentino

Un hincha mexicano le pidió disculpas en Doha a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, por el recordado incidente con la camiseta del Tri

Un hincha de la selección mexicana le pidió perdón en Qatar a Antonella Roccuzzo, la esposa del crack de Argentina Lionel Messi, debido a la recordada polémica que se suscitó con la camiseta del ‘Tri’.

Después del segundo partido del Mundial, en el que Argentina superó a México y se repuso de la derrota contra Arabia Saudita, un video circuló en redes sociales en el que supuestamente ‘Lio’ patea la camiseta de los aztecas.

Una acción que generó el inmediato repudio de varios mexicanos. Incluso, el boxeador Canelo Álvarez no ocultó su furia y amenazó al capitán de la Scaloneta. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió en su oportunidad el púgil junto a emojis de enojo, puños y fuego.

Ahora, un fanático mexicano se topó en un centro comercial de Doha con Antonella Roccuzzo, la esposa del ‘10’ del combinado Albiceleste. “Te queremos pedir disculpas por lo de Messi. Porque no es cierto ¿verdad? (lo de patear la camiseta) ¡Gracias!“, se le escucha decir al aficionado.

Roccuzzo esbozó una leve sonrisa, aunque no pudo ocultar cierta incomodidad al ser abordada por el hincha del Tri, combinado que no logró superar la fase de grupos en Qatar 2022.

Con Messi liderando el once, Argentina jugará el domingo 18 de diciembre ante Francia la final del Mundial de Qatar 2022, en el estadio Lusail. Ambos van por su tercera consagración planetaria.