Los mejores memes tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en Qatar 2022

Decepción de Argentina. La Albiceleste fracasó en su debut en el Mundial de Qatar 2022, cayendo inesperadamente ante 2-1 Arabia Saudita en el primer partido del grupo C.

Fue un duro golpe para los dirigidos por Lionel Scaloni, que llegaron a Medio Oriente con el cartel de favoritos y antecedidos de un invicto de 36 partidos.

Como era de esperar, los memes abundaron las redes sociales tras el papelón trasandino.

Entre los más cuestionados por los hinchas de la Albiceleste, están el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el delantero Ángel Di María y el defensa Nicolás Otamendi, los más apuntados en las burlas de los fanáticos.

