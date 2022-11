El lapsus de Luis Enrique a la hora de analizar al primer rival de España en el Mundial de Qatar

Luis Enrique, entrenador de la selección española, sufrió un lapsus geográfico a la hora de analizar a Costa Rica, primer rival en Qatar

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, cometió este viernes un lapsus geográfico a la hora de analizar a Costa Rica, primer rival de la ‘Furia Roja’ en el Mundial de Qatar 2022.

El técnico de 52 años inauguró este viernes sus transmisiones en Twitch y lo hizo realizando una detallada descripción de los ‘Ticos’ de cara al choque del miércoles 23 de noviembre, por el Grupo E.

Sin embargo, el exDT del FC Barcelona cometió un error a la hora de ubicar a los costarricenses en el mapa, olvidando por completo que se sitúan en Centroamérica.

“Costa Rica es una selección muy completa. Conocemos a Navas y Campbell. Es una selección sudamericana, los jugadores sudamericanos saben a lo que juegan, con entrenador experimentado y será difícil. En un Mundial no hay partidos fáciles”, señaló.

Luis Enrique sobre Costa Rica https://t.co/t1iZlDNhhQ Somos selección Sudamericana dice jaja — William Vega Córdoba (@Williand21) November 18, 2022

De cara al estreno mundialista y la conformación de once, Luis Enrique dijo que “ya tengo una idea de lo que voy a hacer, aunque puedo cambiar hasta en el último día. Hay futbolistas que vienen y luego no son titulares. El debut implica una excitación y tensión. Tengo una idea del once, pero la iré definiendo el día del partido”.

Para finalizar, el seleccionador español reveló qué equipo le gustaría que gane el Mundial si no le tocase a España.

“En el caso de que no ganara España el Mundial, me gustaría que lo gane Argentina. Porque sería injusto que un jugador de la talla de Lionel Messi se retirara sin ganar una Copa del Mundo”, sentenció.