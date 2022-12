La FIFA presentó los 10 mejores goles del Mundial de Qatar: cómo elegir a tu favorito

La FIFA anunció los 10 mejores goles del Mundial de Qatar 2022, torneo que ganó el pasado domingo la selección de Argentina al vencer en definición por penales a Francia, tras un emocionante 3-3 en los 120 minutos de juego.

Los fanáticos del fútbol mundial podrán elegir entre los gritos más espectaculares de la Copa del Mundo. Hay seis goles de la fase de grupos, tres de octavos de final y uno de los cuartos de final.

Los candidatos son los brasileños Neymar y Richarlison, el saudí Salem Al Dwasari, el neerlandés Cody Gakpo, el argentino Enzo Fernández, el camerunés Vincent Aboubakar, el francés Kylian Mbappé, el mexicano Luis Chávez y el surcoreano Paik Seung Ho.

El público deberá decidir mediante una votación web su tanto favorito. Para ello, los usuarios deberán crearse una cuenta en FIFA+ antes del 22 de diciembre y emitir su sufragio.

Salem Al Dwasari: Arabia Saudita 2-1 Argentina

Richarlison: Brasil 2-0 Serbia

Cody Gakpo: Países Bajos 1-1 Ecuador

Enzo Fernández: Argentina 2-0 México

Vincent Aboubakar: Camerún 3-3 Serbia

Definitely the best goal of the 2022 World Cup 🏆 – Vincent Aboubakar against Serbia! pic.twitter.com/GOC9TElrgS

— Sinem (@Fenerliina) December 20, 2022