"En las manos de Dios": la tajante portada del The Sun inglés alabando a Lionel Messi

El mundo está rendido a su pies. Tras ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, Lionel Messi acapara todas las portadas del planeta con su imagen levantando la Copa del Mundo.

Y es que el crack del Paris Saint-Germain fue, junto a Kylian Mbappé, el mejor de la final con sus dos goles y el líder de una Albiceleste que devolvió la gloria a Sudamérica 20 años después del último triunfo de Brasil (Corea y Japón 2022).

Sin importar nacionalidad o rivalidades con el país trasandino, los principales diarios del mundo dedican sus páginas principales a la gesta de Argentina y el histórico triunfo de ‘Leo’.

Prueba de lo anterior es lo que publicó el matutino inglés The Sun, que no dudó en catalogar la victoria trasandina como “la mejor final de un Mundial… desde 1966”, aludiendo al triunfo en británico en el certamen jugado en Inglaterra.

Además de la imagen de Lionel Messi vestido con el Besht y levantando el trofeo, el citado medio tituló “En las manos de Dios” y “Messi al fin tiene el ‘Santo Grial’ en sus manos”.

La contundente portada fue acompañada de “Lionel finalmente consiguió la Copa del Mundo, cuando Argentina venció a Francia después de una emocionante final en Qatar”.

On tomorrow's front page: Lionel Messi finally got his hands on the World Cup as Argentina beat France after a thrilling final in Qatar pic.twitter.com/xAHIafnhCX

— The Sun (@TheSun) December 18, 2022