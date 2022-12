Lothar Matthaus arremete contra Cristiano Ronaldo: "Me da pena, es el mayor fracaso del Mundial"

Lothar Matthaus fue incisivo en una entrevista con el medio alemán Bild, en donde señaló que Cristiano Ronaldo fue la "gran decepción del Mundial" y lo comparó con Messi, quien se consagró campeón en Qatar 2022.

Un jugador que llegó para marcar historia al Mundial de Qatar fue Cristiano Ronaldo, quien marcó un gol en su debut y se instaló en los libros por ser el primer y único jugador en anotar en 5 Copas del Mundo consecutivas.

Sin embargo, sus actuaciones con el correr del certamen en Medio Oriente, fueron apagando la ilusión de que CR7 concretara más goles en su cuenta personal.

De hecho, por algunos partidos fue relegado al banquillo y en la eliminación de Portugal, a manos de Marruecos (la revelación del Mundial), jugó tan solo unos minutos, lo que fue muy comentado en contra de su extecnico de la selección, Fernando Santos.

Lo cierto es que, posiblemente, se vio la última actuación del luso en un certamen internacional de esta magnitud, pero sus actuaciones y legado quedaran en la historia.

No obstante, también el crac portugués tiene detractores y uno de ellos fue el exjugador histórico de Alemania, Lothar Matthaus, quien actualmente es comentarista deportivo para Sky Sports.

“Me hace sentir pena por él”

En una entrevista con el medio Bild, el teutón, arremetió con todo contra Cristiano Ronaldo, de quien comentó que “con su ego, Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él”.

Posteriormente lo comparó con la hazaña conseguida por Argentina en Qatar 2022, encabezada por Lionel Messi, en donde destacó que Ronaldo: “Es el mayor fracaso del Mundial, todo lo contrario a Messi”.

“Lionel es el ganador absoluto.y su forma de jugar. Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y lo hizo durante 17-18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio”, indicó.

Duros comentarios de una voz autorizada para hablar de jugadores de élite, pero que llegan en un momento complejo para el jugador portugués, ya que se encuentra sin equipo, buscando algún proyecto que cumpla con sus expectativas y que necesita de un respaldo, para volver a brillar como lo hizo, por ejemplo, en Real Madrid.