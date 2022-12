Lio Messi hizo estallar Instagram con histórica foto: Apunta al récord de más likes en la red social

Lionel Messi posteó en Instagram una foto con la copa del mundo y bate récord de interacciones. Apunta a superar la marca de la imagen con más likes de la red social.

Lionel Messi, estrella de la selección argentina y flamante campeón del mundo, va camino a romper un récord en la red social Instagram. Subió una histórica foto que ya suma más de 41 millones de likes.

El ‘10’ del combinado que dirige Lionel Scaloni subió una imagen con la Copa del Mundo conseguida en Qatar, emulando la imagen que dejó Diego Armando Maradona tras consagrarse en México 1986.

Un posteo que se transformó rápidamente en una de las publicaciones con más likes de la historia de la red de la camarita. A esa foto vienen otras de la mágica noche Albiceleste en el Estadio Lusail.

Además de las imágenes con la ansiada Copa del Mundo, la Pulga dejó un profundo mensaje: “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…”.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… ¡Lo logramos!”, agregó el jugador de 35 años.

El post de Messi superó con creces la marca anterior cuando salía con la Copa América ganada a Brasil, en el Maracaná, y la presentación con el PSG. Ambas no llegan a 22 millones.

Por ahora, el rosarino se coloca en el segundo lugar mundial entre las fotos con más like de Instagram. Ya superó las 32,7 millones de me gusta de Crstiano Ronaldo y su esposa Georgina, cuando anunciaron que tendrían gemelos.

La foto con más like en Instagram, aplicación que tiene más de mil millones de usuarios activos y miles de millones de fotos subidas, es la de un huevo subida el 4 de enero de 2019 por la cuenta @world_record_egg. Cuenta con 56,1 millones de ‘me gusta’.