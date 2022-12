Jugadores de Croacia fueron captados celebrando su tercer lugar en Qatar 2022 con saludo fascista

Los internacionales croatas Dejan Lovren y Marcelo Brozovic, estelares en Qatar 2022, gritaron un conocido saludo fascista croata (ustasha) al celebrar en Zagreb el tercer puesto en el Mundial, denunció este lunes la prensa local.

Lovren, defensor del Zenit San Petersburgo, y el centrocampista Brozovic, del Inter de Milán, se fueron tras la espectacular recepción del equipo a un club nocturno cerca de Zagreb, para seguir celebrando, informa el diario Jutarnji list.

Un video que circula en los medios muestra a los dos jugadores bebiendo alcohol, a pecho descubierto, cantando una canción ultranacionalista que incluye el saludo ustasha “Za dom spremni” (“Listos por el hogar”).

Durante la Segunda Guerra Mundial existió durante cuatro años (1941-1945) un Estado Croata fascista, aliado del Tercer Reich alemán, donde cientos de miles de serbios, judíos y gitanos fueron asesinados de forma sistemática.

Revisionistas históricos argumentan que “Za dom spremni” es un antiguo saludo patriótico croata que “solo fue abusado” por los ustashas, pero los historiadores de prestigio rechazan estas versiones.

La selección croata fue recibida este domingo por decenas de miles de aficionados en Zagreb y tras la celebración pública, los integrantes de la selección liderada por Luka Modric se fueron cada cual a otros lugares para seguir festejando.

El portal de noticias Index, por su parte, todavía esperaba el lunes por la noche respuesta de la Federación croata de fútbol a su pregunta de si Lovren y Brozovic serían castigados por sus cánticos.

This is former @LFC defender Dejan Lovren & @intermilan player Marcelo Brozovic singing ‘Za Dom Spremni’ (For homeland – ready).

It’s a salute used during World War II by the Croatian fascist Ustaše movement. It was the Ustaše equivalent of the Nazi salute "Sieg heil". https://t.co/tkoz4RjWmJ pic.twitter.com/xzGvh0wQjq

— Smajo Bešo (@SmajoBeso) December 19, 2022