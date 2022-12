Excompañero de Maradona no tiene dudas previo a la final: "Messi es el más grande de la historia"

Carlos Mac Allister:, excompañero de Maradona en Boca y Argentina, aseveró sin dudar que “Messi es el mejor del mundo, Diego a los 35 años ya era un exjugador”

Carlos Mac Allister, quien fuera compañero de Diego Maradona en Boca Juniors, se refirió a la eterna disputa sobre el mejor jugador en la historia del fútbol a horas de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Y el ‘colorado’ sorprendió con sus dichos. “Messi es el más grande de toda la historia. Soy racional. Creo en lo que veo”, apuntó en diálogo con El País.

La Pulga está a 90 minutos de coronarse campeón del mundo e igualar lo realizado por Maradona, que levantó el trofeo de monarca planetario en México 1986.

Mac Allister comparó la figura de Diego con la de Messi. “Creo en lo que veo. Los números de Messi son contundentes. Luego hay que ver el contexto: Maradona tuvo muchos problemas personales, dio muchas ventajas, y a pesar de eso fue campeón del mundo. No fue como Messi, que hoy, con 35 años, tiene mejor cuerpo que a los 24“.

“Messi es un monstruo: es el mejor jugador del mundo desde hace 15 años. Nadie tuvo un reinado tan grande. Maradona a los 35 años ya era un exjugador. Mi hijo (Alexis, hoy compañero de Lio en la Albiceleste) tenía seis años cuando Messi arrancaba”, añadió.

En la misma línea, el otrora diputado y exsecretario de Deporte, Educación Física y Recreación en Argentina dijo que “no eres Messi gratis. Tienes que poner a disposición del mundo un montón de cosas. Ellos naturalmente se van a mostrar porque saben cuál es su responsabilidad y lo que está pensando el compañero. Messi no resigna su responsabilidad de hacer goles. Eso me impacta“.

Para finalizar, el exfutbolista de 54 años apuntó que “(mi hijo) Alexis empezó de 10 en la cantera de Argentinos, que tiene una gran tradición de 10, pero muchos de ellos se quedaron por el camino porque entregaban la pelota y se quedaban mirando cómo el otro terminaba la jugada. Y yo, desde afuera de la cancha, algunas veces le gritaba: “¡Alexis, al área!”. Un día se enojó. Pero es lo que le pasa hoy. Él tira la pelota y va al área. Messi tiene esa costumbre que es divina“.