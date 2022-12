"No juegan por bonus, lo hacen por su país": niegan regalo a cracks árabes tras triunfo a Argentina

El presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, Yasser Al Misehal, desmintió y negó la entrega de un Roll Royce Phantom como regalo a los jugadores de su selección por el histórico triunfo ante Argentina.

Uno de los primeros batacazos que se dieron en el Mundial de Qatar, lo protagonizó Arabia Saudita, quienes vencieron en un intenso partido a Argentina en el inicio del Grupo C.

La histórica remontada dio la vuelta al planeta, tras el buen juego del equipo árabe y lo mal trabajo de la ‘Albiceleste’.

La hazaña llevó a los altos mandos del país a declarar feriado el día siguiente de la victoria ante Argentina y mucho se habló de una indemnización monetaria para el plantel y además, la entrega de un lujoso regalo para los cracks de Arabia.

Hace algunas semanas se informó que el príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, obsequiaría a cada uno de los futbolista de su selección, un Roll Royce Phantom, por la victoria ante la ‘Scaloneta’.

No se obsequiará el ostentoso vehículo

Sin embargo, quien salió a desmentir tajantemente estos rumores, fue el presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, Yasser Al Misehal, quien en diálogo con el prestigioso medio español Marca, señaló que no es cierto la entrega del ostentoso regalo para cada uno de los jugadores.

En lo declarado por el mandamás del fútbol del país árabe, se entiende que “no, no, no. Nuestros jugadores jugaron por el orgullo de representar a su nación. Tuvieron el honor y la suerte de representar al equipo nacional en un histórico partido (contra Argentina). Los rumores no son ciertos. Por supuesto que tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal”.

“Hay regulaciones para ello. Ellos no juegan por los bonus, juegan por su país. Para hacer su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en famosos después de ganar a Argentina”, indicó.

De esta forma, se desacredita lo informado y comunicado del lujoso vehículo que supuestamente iba a entregarse a cada elemento que estuvo en el terreno de juego en la histórica hazaña que lograron ante la ‘Albiceleste’.

Lo cierto, es que Arabia Saudita sorprendió gratamente a todo el mundo del fútbol, al demostrar un buen juego y un interesante nivel, ante selecciones como Argentina, México y Polonia.