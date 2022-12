’Gargamel’ reaparece tras pedir ’humillación’ a Argentina y revela: "Gracias a mí están en la final"

El periodista del programa español Chiringuito, Juan Manuel Rodríguez 'Gargamel', reapareció tras el paso de Argentina a la final, luego de pedir que Croacia 'humillara' a la 'Albiceleste' en las semifinales. Asegura que todo lo comentado, era para 'agitar la coctelera' y conseguir motivación para el cruce ante la escuadra europea.

En el primer cruce de las semifinales del Mundial de Qatar, Argentina logró una importante y contundente victoria sobre Croacia, a quienes derrotaron por 3 a 0 y obtuvieron el pase a la gran final del certamen internacional en Medio Oriente.

Con un Messi estelar y el buen finiquito de ‘La Araña’ Álvarez, la ‘Albiceleste’ se instaló en otra final internacional, luego de 8 años, tras perder en cetro a manos de Alemania en Brasil 2014.

Sin embargo, en la antesala del compromiso entre la escuadra trasandina y la balcánica, en España apareció un periodista al que apodan ‘Gargamel’ solicitando a la selección croata ‘humillar’ a Argentina.

Lamentablemente para sus esperanzas, los trasandinos fueron más eficaces y Luka Modric junto a sus compañeros, fueron unos espectadores de lujo en el estadio Lusail de los goles del conjunto sudamericano.

No obstante, Juan Manuel Rodríguez (Gargamel), volvió a aparecer posterior a la victoria de Argentina y comentó que la petición que había realizado días atrás, fue solo una motivación para la ‘Scaloneta’, para que disputarán con todo la semifinal ante Croacia.

En una pieza audiovisual, aparece el periodista señalando que “os quejaréis. Gracias a mi táctica motivacional (las palabras del otro día), he conseguido que Argentina se venga arriba, que despierte”.

“Selección Argentina, no me des las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto. Pero reconozcan que en parte, a Messi y al Chiriguinto, Argentina está en la final del Campeonato del Mundo”, agregó.

Así también, afirmó que los comentarios del otro día, fueron con la intensión de remecer al equipo para que llegarán al encuentro decisivo, al declarar que “sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni, se plantara en la final”.

Por último, indicó que “ahora queda lo más importante, así que volveremos a agitar la coctelera de Argentina, para que se proclamen campeones del mundo. Gracias a mi, Argentina sigue en el Mundial y lo sabes”.

Sin dudas una figura mediática, que en las últimas horas se ha vuelto viral, no tan solamente en España, si no que también en esta lado del planeta, por su ‘forma’ de incentivar y motivar a la selección de Argentina, para conseguir el anhelado trofeo.

Revisa el video de Juan Manuel Rodríguez ‘Gargamel’