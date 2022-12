Lo mágico del Mundial: captan a estrella de Marruecos celebrando clasificación bailando con su madre

Sofiane Boufal festejó y celebró junto a su madre en el terreno de juego del Al Bayt, la clasificación a la semifinales del Mundial de Qatar 2022, donde enfrentarán a Francia.

Marruecos se ha convertido en toda una revelación en el Mundial de Qatar, luego de solo haber recibido 1 gol en todos sus partidos, no sumar derrotas y eliminar a fuertes candidatos a la final como es el caso de España y Portugal.

De hecho, lograron una victoria ante la escuadra de Cristiano Ronaldo, para hacer historia en las Copas del Mundo, al ser el primer plantel africano en integrar los 4 mejores de un evento planetario.

Esto es celebrado en todas partes del continente y aún más en Marruecos. Sin embargo, los jugadores que están logrando la tremenda hazaña, también han festejado sus histórica clasificación en el terreno de juego del estadio Al Thumama.

Es por eso, que en un registro que se ha vuelto viral, se ve a una de las estrellas de ‘Los Leones del Atlas’, Sofiane Boufal, celebrando y bailando junto a su madre el hito que están logrando en el Mundial de Qatar.

رقص لاعبي المغرب مع امهاتهم #المغرب_البرتغال pic.twitter.com/AlGlhuoWd7 — مناف علاء سعيد (@Manaf2021) December 10, 2022

Así también, luego de la victoria ante los portugueses, el delantero marroquí habló sobre lo conseguido en el evento internacional, en donde destacó que “hemos enfrentado a las mejores naciones del mundo y les hemos ganado. No es por casualidad”.

“Espero que este sueño no se acabe ahora. Todo esto es una locura, estamos viviendo un sueño y no queremos despertar. No tengo palabras para describir lo que nos pasa, es increíble. Merecemos lo que nos está pasando. Pero esto no ha acabado. Solo de pensarlo tengo escalofríos”, indicó.

Ahora, se verán las caras en las semifinales ante la actual campeona del Mundo, Francia, quienes vienen de eliminar en un partidazo a Inglaterra y de clasificarse a la penúltima instancia del certamen.

El duelo entre ambos, está pactado para este miércoles 14 de diciembre a las 16:00 horas en el estadio Al Bayt.