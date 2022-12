Bruno Fernandes se suma a Pepe y cuestiona al arbitraje: "No sé si le darán la copa a Argentina"

Siguiendo la línea de Pepe, el portugués Bruno Fernandes criticó el cometido del juez argentino Facundo Tello tras el duelo ante Marruecos.

En Portugal están furiosos. Luego de caer ante Marruecos en cuartos de final y quedar eliminados de Qatar 2022, sus jugadores las emprendieron contra el arbitraje del argentino Facundo Tello. Primero fue Pepe y, ahora, se sumó Bruno Fernandes.

El volante del Manchester United también las emprendió contra el referí trasandino, sumándose al central quien, de paso, criticó a la Albiceleste de Lionel Messi y a la FIFA.

“Era inaceptable tener a un árbitro argentino dirigiendo el partido. Después de lo que dijo ayer Messi llega un argentino y pita… Argentina será campeona”, dijo Pepe.

Fernandes fue un poco más cauto: “No sé si le van a dar la copa a Argentina”, dijo ante los medios, al mismo tiempo que el jefe de prensa de Portugal le pedía dejar de hablar. “Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan”, replicó el mediocampista.

“Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene a su Selección en competición y no tener un árbitro portugués. Los nuestros pitan la Champions, por lo que tienen calidad y nivel para estar aquí. Estos no arbitran Champions, no están acostumbrados a este tipo de partidos, no tienen ritmo para esto. Es mínimamente extraño”, recalcó luego el volante.

Bruno Fernandes también cuestionó a Tello por no cobrar un penal que, a su juicio, le cometió un defensa marroquí: “Estaba solo y nunca en la vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al portero y puedo disparar a portería”.

A modo de cierre, el volante luso indicó que “íbamos a pasar a semifinales, pero no lo logramos. Creo que lo hicimos muy bien durante todo el torneo, pero Marruecos lo hizo muy bien y también tenemos que darles crédito a ellos, independientemente de lo que dije ahora”.