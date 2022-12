Periodista de EEUU Grant Wahl muere en estadio de Qatar mientras cubría duelo Argentina-Países Bajos

El periodista Grant Wahl se desplomó sobre la silla que ocupaba mientras cubría los minutos finales del encuentro entre Argentina y Países Bajos. Aunque recibió atención médica inmediata, se confirmó su fallecimiento. El periodista había hecho noticia al inicio del mundial tras denunciar que guardias de seguridad de Catar lo detuvieran en el estadio por vestir una camiseta con la bandera LGBT.

En shock se encuentra la prensa deportiva mundial luego de que Grant Wahl, uno de los periodistas más insignes de fútbol (soccer) de EEUU, falleciera en plena cobertura del partido de Argentina contra Países Bajos.

Según indicaron sus colegas, Wahl, de 49 años, se encontraba en el área de prensa del Lusail Iconic Stadium durante el alargue del encuentro, cuando repentinamente se desplomó sobre su silla. El profesional recibió asistencia médica inmediata en el recinto, sin embargo nada pudieron hacer los servicios de urgencia para salvar su vida, informa la cadena deportiva ESPN.

En su sitio web oficial (de pago), el periodista había comentado el lunes que se encontraba mal de salud al punto de visitar una clínica en Catar.

“Creo que mi cuerpo finalmente colapsó. Tres semanas durmiendo muy poco, con mucho estrés y demasiado trabajo pueden dejarte así. Lo que había sido un resfrío durante los últimos 10 días se convirtió en algo más serio durante la noche del partido de EEUU contra Países Bajos, y siento que mi pecho llegó a un nuevo nivel de presión y molestias”, afirmó.

“No tengo covid (me hago pruebas con regularidad), pero fui al punto médico en el centro de prensa y me dijeron que probablemente tengo una bronquitis. Me dieron antibióticos y un jarabe para la tos bastante fuerte, por lo que ya me estoy sintiendo algo mejor algunas horas después. Sin embargo aún no es un buen panorama”, concluyó.

La Asociación de fútbol de Estados Unidos publicó un sentido mensaje en Twitter expresando sus condolencias por la muerte de Wahl:

“Toda la familia del fútbol (soccer) estadounidense tiene el corazón roto tras enterarnos de que hemos perdido a Grant Wahl […] Grant hizo del fútbol su vida, y estamos devastados de saber que tanto él como su brillante escritura ya no nos acompañarán”, destacaron.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

La liga oficial MLS también emitió un comunicado con sus condolencias.

En tanto su esposa, la doctora Céline Gounder, agradeció el apoyo de la asociación y de quienes se pusieron en contacto con ella para expresarle su solidaridad, además de declararse en “absoluto shock” por la noticia.

I am so thankful for the support of my husband @GrantWahl's soccer family & of so many friends who've reached out tonight. I'm in complete shock. https://t.co/OB3IzOxGlE — Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 10, 2022

Polémica por su apoyo a la causa LGBT

Aunque su rol era cubrir las informaciones deportivas, Wahl había protagonizado su propia noticia al sostener un choque con guardias de seguridad durante el partido de Gales vs Estados Unidos el 21 de noviembre, quienes lo detuvieron durante 25 minutos por vestir una camiseta con la bandera multicolor de la causa LGBT.

Según el periodista, más tarde fue liberado por el jefe de seguridad del estadio Ahmed Bin Ali, y la FIFA le ofreció disculpas formales por el incidente.

Catar tiene estrictas reglas en contra de la homosexualidad, situación que ha provocado múltiples críticas por parte de participantes y asistentes al mundial.