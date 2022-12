Hijo de crack croata saltó a la cancha a consolar a Neymar: le sacó una sonrisa al brasileño

Brasil no pudo ante Croacia en los cuartos de final de Qatar 2022, siendo eliminados mediante penales por el combinado balcánico en un doloroso adiós para la Selección de Neymar y compañía.

Y una de las imágenes que dejó el triunfo del seleccionado europeo, fue el consuelo que un pequeño niño con la camiseta croata le dio al astro del Paris Saint-Germain.

Consumado el triunfo de los balcánicos, se vio como un menor -que luego se supo es hijo de Ivan Perisic- corrió hacia ‘Ney’ cuando el delantero se lamentaba por la eliminación en la ronda de ocho mejores del Mundial.

Pese a que personal de la Verdeamarela le pidió de entrada al niño que no se acercara, finalmente el atacante del PSG se acercó al pequeño para estrechar su mano y darle un abrazo.

Un pequeño gesto que dejó feliz al menor y que, seguramente, el crack brasileño no se esperaba.

Ivan Perisic's son, Leo, ran over to console Neymar after the match 😢

Sports. ❤️ pic.twitter.com/FobFDyG1Rj

— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022