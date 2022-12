Scaloni reta a prensa argentina por ’ayudar’ a Países Bajos: "No se tiene que filtrar lo que pase"

El DT de la 'Albiceleste' se mostró fastidiado con los periodista por informar de las molestias físicas de Rodrigo de Paul y Ángel Di María.

Las informaciones sobre el estado físico de Rodrigo de Paul y Ángel Di María han molestado al entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, quien compareció ante los medios en la antesala del encuentro ante Países Bajos de este viernes, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Y es que, a pesar de que el elenco trasandino sólo entrenó quince minutos a puertas abiertas, tras la sesión salió a la luz las informaciones de que De Paul había sufrido un problema muscular y que Di María no iba a poder decir presente frente a los neerlandeses tras salir lesionado del cotejo contra Polonia.

Antes de regañar a la prensa argentina, el estratega tranquilizó a los hinchas sudamericanos y puntualizó que ambos futbolistas se encuentran mejor de lo que han informado los medios.

“De Paul entrenó y formó parte del entrenamiento, pero no me atrevo a decir si está o no un día antes del partido. Por otra parte, de lo que sale en prensa es difícil de manejar. Pero lo que si tenemos claro es que el jugador que sale a la cancha tiene que estar bien”, manifestó el DT.

En la misma línea, Scaloni se mostró molesto por las filtraciones, pese a que la práctica fue cerrada.

“El miércoles entrenamos a puertas cerradas. No sé como saben esto. En principio están bien, vamos a ver el entrenamiento para definir la alineación. No sé de donde salen estas informaciones. No se si jugamos para Argentina o para Países Bajos. No nos interesa que salgan las cosas”, regañó.

Además, insistió: “No se tiene que filtrar lo que pase. Ha ocurrido varias veces. La mitad de las preguntas son de esto y lo importante es el partido y no quién juegue. Vanos a darlo todo, con o sin ellos. Pero si el entrenamiento es a puerta cerrada, no se tiene que saber nada”.

“No estoy enojado, pero si un jugador no entrena, no sé cuál es la necesidad de informarlo al instante. No entiendo la necesidad de crear una alarma. No me interesa eso y el rival está pendiente de esto”, complementó, aludiendo a una posible ayuda a Países Bajos.

En cuanto a lo futbolístico, Scaloni analizó a su próximo rival, asegurando que afrontará el duelo ante Louis van Gaal como los anteriores partidos de Qatar 2022.

“Es tan importante como el de Australia, Polonia y México. Siempre el partido que viene es el importante más allá de la magnitud que tenga… Podemos mirar y ver qué hizo Ecuador bien, pero no tenemos los mismos jugadores que ellos. Con matices, podemos ver cómo hacerle daño”, sentenció.