"Ladra mucho": crack de Países Bajos se burla de exestrella de la NBA tras eliminar a EE.UU.

Memphis Depay, goleador de la selección de Países Bajos, se burló en las últimas horas de Charles Barkley, recordada estrella de la NBA, luego de la victoria neerlandesa por 3-1 sobre Estados Unidos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El ariete del FC Barcelona, que abrió el sábado el camino del triunfo de los ‘naranjas’ sobre los norteamericanos, salió así al paso de unas palabras del 11 veces All-Star de la máxima liga de baloncesto estadounidense.

“Vamos a ganar a Países Bajos (…) Te garantizo que los Países Bajos están en problemas. Quiero a España, a Brasil, a Fra… Bueno, Francia tiene a ese chico, Mbappé, que no es ninguna broma. Pero vamos a ganarle a Países Bajos”, indicó Barkley a TNT.

“I GUARANTEE THE NETHERLANDS IN TROUBLE" 🗣⚽️

