Cristiano Ronaldo explica sus polémicos gestos contra jugador surcoreano: "Le dije que se callara"

Cristiano Ronaldo resolvió la incógnita de para quien iban dirigidos sus polémicos gestos en su sustitución del compromiso ante Corea del Sur.

En la última fecha del Grupo H, sorpresivamente Corea del Sur derrotó a Portugal y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Qatar.

El en inicio del partido, los lusos se pusieron en ventaja, con gol de Ricardo Horta en el amanecer del encuentro, mientras que los surcoreanos reaccionaron en el minuto 27′ con el tanto de Kim Young-Gwon y con la diana de la victoria de Hee-Chang a los 90’+1.

Sin embargo, una imagen que se volvió tendencia fue la sustitución de Cristiano Ronaldo en el complemento, y el polémico gesto que en un momento se pensó que era para su entrenador Fernando Santos, por cambiarlo, pero el propio CR7, salió a esclarecer lo ocurrido.

“Le dije que se callara”

En conferencia de prensa luego del partido, el astro portugués señaló: “El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad. No tiene por qué haber polémica. Es la calentura del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha”.

“Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Avanzamos a la siguiente fase y no solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza”, añadió.

Por otra parte, el propio seleccionador luso, Fernando Santos, también replicó la situación al manifestar que “Ronaldo se fue enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto”.

Ahora, Portugal y Corea del Sur, esperan por rivales en la instancia de los 16 mejores del Mundial de Qatar 2022.