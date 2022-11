La genial respuesta de crack de Estados Unidos tras provocadora pregunta de periodista iraní

Tyler Adams, seleccionado de Estados Unidos, regaló uno de los momentos más comentados en lo que va de Qatar 2022 tras responder la provocadora pregunta de un periodista iraní.

El corresponsal, en la previa del duelo entre ambos combinados por el Grupo B y que acabó en triunfo 1-0 para los norteamericanos, intentó complicar al jugador del Leeds United de Inglaterra.

“¿Te sientes cómodo en un país en el que hay discriminación hacia la gente negra y en el que hubo el movimiento ‘Black Live Matters’?”, fue la provocadora pregunta del comunicador.

Tyler Adams se tomó un tiempo y luego dijo: “Hay discriminación en todas partes. Algo que he aprendido teniendo que vivir en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a las diferentes culturas, es que en Estados Unidos seguimos progresando cada día”.

“Yo crecí en una familia blanca con raíces afroamericanas, así que lo tuve fácil porque me formé entre varias culturas y lo he asimilado. No todos han tenido esa ventaja”, añadió el estadounidense.

Para cerrar, Adams insistió en que “es algo para lo que se necesita más tiempo y más educación. Es súper importante la manera en la que me has enseñado cómo se pronuncia el nombre de tu país. Es un progreso y siempre que haya progreso es importante”.

Vale recordar que Estados Unidos se instaló en octavos de final, donde este sábado 3 de diciembre deberá enfrentar a Países Bajos.

Tyler Adams mispronounced Iran and was called out by an Iranian journalist – who followed up with a question on discrimination in the United States.

His response: An all time classy answer- Captain & Leader. #USMNT 👏 pic.twitter.com/pELQmBttPl

— Stu Holden (@stuholden) November 28, 2022