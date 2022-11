Chuky Lozano encaró en vivo a compañero que falló gol de la clasificación de México en Qatar 2022

México quedó eliminado de Qatar 2022 este miércoles, luego de vencer 2-1 a Arabia Saudita y acabar tercero en el grupo C del Mundial, por detrás de Argentina y Polonia.

La falta de gol ante el conjunto saudí le costó caro a los aztecas, que por diferencia de goles deberán devolverse desde Medio Oriente luego de jugar solo 3 partidos.

Los ánimos terminaron tensos entre los jugadores norteamericanos y, prueba de lo anterior, fue la reacción del delantero Hirving Lozano con su compañero Uriel Antuna.

Antuna tuvo el 3-0 a los 77 minutos para La Tri, luego de un gran jugada del ‘Chuky’ Lozano, que lo dejó solo frente al arco, pero falló a la hora de la definición.

La jugada le quedó dando vueltas al referente del ataque azteca quien, tras el partido, encaró a su compañero y le mostró cómo debía culminar el mencionado ataque.

El tenso cruce no tardó en volverse viral en redes sociales, donde la mayoría de los hinchas de México se cuadró con Lozano y criticó duramente a Antuna.

Uriel Antuna pt 8:

77min need 1 goal to qualify. He has no type of confidence in his weak foot he decides to hit it outside with his right. Finally people are starting to see😭 pic.twitter.com/azZGekRN9Y

— 🇸🇪 (@RebelUNAM777) November 30, 2022