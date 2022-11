Euforia desatada: hinchas de Senegal celebran en Dakar el paso a octavos tras victoria ante Ecuador

En la jornada de día martes, se definieron los Grupo A y B del Mundial de Qatar, en donde Países Bajos y Senegal avanzaron a primera hora, mientras que Inglaterra y Estados Unidos lo hicieron en la tarde.

Países Bajos logró una victoria contundente ante el país anfitrión, Qatar, que en su segundo duelo ya estaba eliminada.

Por otra parte, el otro cruce se propuso ser más disputado, ya que tanto los africanos como los sudamericanos, llegaron con chances matemáticas de inscribir su nombre en los octavos de final.

Para lamento del conjunto de Gustavo Alfaro, ‘La Tri’ cayó por 2 a 1 ante los Leones de Teranga y se despidieron entre lagrimas de la cita planetaria.

Sin embargo, en el conjunto africano, todo era jubilo y alegría, pues con mucho desgaste, obtuvieron el merecido paso a la siguiente fase.

En el propio estadio Jalifa, los fanáticos senegaleses desataron la euforia, pero en el país del oeste de África, las calles se llenaron de gente celebrando la clasificación, con la ilusión de repetir lo realizado en Mundial del 2002 en Corea-Japón, cuando llegaron hasta cuartos de final.

Dakar célèbre comme tout le Sénégal 🇸🇳

Celebrate the victory with us 🇸🇳 pic.twitter.com/dCWiMtPpbm

— Football Senegal (@FootballSenegal) November 29, 2022