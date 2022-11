Canelo Álvarez amenaza con golpes a Messi por polémico gesto con México: "Que no me lo encuentre"

El famoso boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se mostró indignado en las últimas horas con Lionel Messi y amenazó con golpearlo.

Esto por un polémico gesto que tuvo el ‘10’ durante la celebración de Argentina en el camarín, tras vencer por 2-0 a México por el Grupo C del Mundial de Qatar.

La Pulga, cantando mientras estaba sentado, se estaba quitando sus botines. Cerca de sus pies, se encontraba tirada una camiseta de la selección azteca, la cual pateó.

🇦🇷 Argentina players were singing and celebrating inside the dressing room after their win over Mexico

(via Nicolas Otamendi's Instagram) pic.twitter.com/FkiDfreDNz

— Get Football (@GetFootballEU) November 27, 2022