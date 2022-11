Festeja Argentina: Lionel Messi comanda la celebración en el camarín tras triunfo vital ante México

Argentina se encuentra de fiesta por estos días, luego de la vital victoria ante México, que los deja con vida en el Grupo C del Mundial de Qatar, tras el batacazo sufrido en la derrota ante Arabia Saudita.

En el duelo ante los aztecas, la ‘Albiceleste’ fue mejor y sacó ventajas con un zurdazo furioso de Lionel Messi y un derechazo imposible de atajar, que partió en el pie de Enzo Fernández.

Posterior a sumar los primeros 3 puntos, en el camarín del conjunto trasandino, se vivió una verdadera fiesta, que el crack de talla mundial, la ‘Pulga’ Messi, comandó y lideró en el estadio Lusail.

En un registró que se volvió viral en redes sociales, se ve al plantel de Scaloni, entonar con orgullo la canción que dice: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.

The celebrations in the Argentina dressing room 😭❤️🇦🇷pic.twitter.com/T2ttOh3Yc8

— Hamza 🇦🇷 (@lapulgafreak) November 26, 2022