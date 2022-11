Ambos necesitan el triunfo: Túnez y Dinamarca igualan en crucial duelo de Qatar 2022

Túnez y Australia están igualando 0-0 en el Mundial de Qatar 2022, en duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo D.

Ambas Selecciones llegan al encuentro necesitados de un triunfo, luego de que los tunecinos empataran ante Dinamarca (0-0) y los ‘Socceroos’ cayeran goleados ante Francia (4-1).

📋 The starting XIs are in!#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2022