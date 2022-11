¿Poco interés?: captan imágenes de estadios vacíos en algunos duelos del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar ha sorprendido de gran manera, por los batacazos que se han producido en las primeras fechas del certamen internacional.

La primera derrota en el partido inaugural de Qatar ante Ecuador, fue un mazazo para el país anfitrión del evento planetario, quienes tenían la seguridad de vencer a los sudamericanos en su enfrentamiento.

Ahora, se han revelado imágenes en donde los hinchas del país sede, abandonaron el estadio Al Bayt, minutos antes de que el árbitro del partido pitara el final del compromiso, en la caída por 2 a 0 ante la ‘Tri’.

the stadium was already empty before the game even ended💀 never seen anything like this before at a world cup, embarrassing pic.twitter.com/oj00mpnp1j

— #LM8🇨🇭 (@barcal899) November 20, 2022